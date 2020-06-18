Zwiększ swoją siłę dzięki ćwiczeniom ekscentrycznym

Nie chodzi tylko o przysiady – większość ćwiczeń można zamienić w ćwiczenia ekscentryczne. Wypróbuj to podejście przy robieniu pompek: skup się na jak najwolniejszym obniżaniu ciała, a potem unieś się w normalnym tempie. Wykorzystanie fazy ekscentrycznej podczas robienia pompek pozwoli Ci w większym stopniu zaangażować mięśnie tułowia i stabilizacyjne, dzięki czemu zwiększysz swoją siłę. To jedno z ćwiczeń, które najczęściej polecam moim klientom. Dzięki temu wykonują lepsze jakościowo pompki i robią ich więcej. Zwykle ludzie wykonują jak najszybciej dziesięć powtórzeń. Jednak jeśli dodasz do tego ruchy ekscentryczne, te dziesięć pompek da Ci o wiele więcej, a Twoja siła zwiększy się szybciej.



Bądź na bieżąco z moimi ćwiczeniami ekscentrycznymi. Możesz także wykorzystywać je podczas innych treningów, które obejmują pompki czy przysiady – po prostu wykonuj je w ekscentryczny sposób, zwalniając każde powtórzenie do trzech czy czterech sekund. Przekonasz się, że ekscentryczne ćwiczenia pozwolą Ci angażować mięśnie w kompletnie inny sposób.