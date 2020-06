Zwiększ swoją siłę dzięki ćwiczeniom ekscentrycznym

Rób, to co robisz, wolniej i przygotuj się na świetne rezultaty.

Czym są ćwiczenia ekscentryczne? Gdy wykonujemy ćwiczenia ze schodzeniem w dół, niektóre z naszych mięśni wydłużają się i wchodzą w fazę ekscentryczną. To świetny sposób, by zwiększyć swoją siłę bez sprzętu, dzięki wykorzystaniu wyłącznie masy własnego ciała. Schodzenia w dół podczas wykonywania przysiadu to faza ekscentryczna. Takie ruchy należy wykonywać powoli – od 3 do 10 sekund – co pozwala zaangażować każdy mięsień.