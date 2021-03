Jak gotować w domu, aby dobrze się bawić

1. Zmodyfikuj swoje kuchenne zwyczaje



Zamiast myśleć o gotowaniu jak o pracy, popatrz na to jak na formę dbania o siebie. „Możliwość gotowania dla samej siebie to dla mnie luksus” – mówi Kirsty Godso, trenerka Nike Master Trainer, która od początku pandemii praktycznie co wieczór samodzielnie przygotowuje kolację. Godso wykorzystuje ten czas na przetestowanie nowych umiejętności oraz zrelaksowanie się. Nie sięga w tym czasie po laptop ani telefon, a zamiast tego puszcza sobie muzykę. „Skupianie się na tym, co tworzę, pomaga mi wyciszyć się po całym dniu” – mówi.





2. Postaw przed sobą wyzwanie



Czasami utrudnianie sobie niektórych rzeczy sprawia, że są one bardziej interesujące. Dlaczego? „Próbowanie nowych przepisów sprawia, że gotowanie znowu staje się ekscytujące i pomaga zwalczać kuchenną nudę” – wyjaśnia Butryn. Godso radzi też, aby pomyśleć o daniu z restauracji, na które mamy ochotę, i spróbować odtworzyć je w domu.





3. Organizuj wieczory tematyczne



Nawet z tablicą na Pintereście pełną nowych przepisów większość z nas i tak wybiera zwykle te same przepisy, dania i techniki. „Organizowanie tematycznych wieczorów może pomóc Ci wyłamać się z tej rutyny” – mówi Moore. Możesz wybrać cykliczne okazje (np. wtorek z taco, piątkowa pizza lub coś własnego) i co tydzień próbować nowego dania. Możesz też wybrać przepis na danie (a także na drinka) z określonego kraju lub regionu, które jest dla Ciebie całkowitą nowością, i urozmaicić wieczór charakterystyczną dla niego muzyką. Wybór należy do Ciebie.





4. Spraw sobie nową książkę kucharską



Nie ma niczego złego w przeglądaniu Internetu w poszukiwaniu nowych przepisów. „Książki kucharskie zapewniają jednak bardziej spójne doświadczenie i ograniczają ryzyko wpadnięcia w internetową króliczą norę” – tłumaczy Moore. Dodatkowo, często można znaleźć w nich instrukcje i wskazówki dla początkujących kucharzy. Książka trzymana w ręku może także dodać Ci odwagi do spróbowania czegoś niestandardowego. Kup książkę z przepisami na dania, które zawsze były na Twojej liście do przygotowania, ale nigdy nie przyszło Ci ich spróbować. Jeśli masz już kilka takich pozycji, możesz wymieniać się nimi ze znajomymi lub wypożyczyć coś z biblioteki.





5. Zrób z gotowania czynność, na którą czekasz

„Jeśli połączysz gotowanie z inną przyjemną czynnością, zwiększysz swój entuzjazm związany z kuchnią, ponieważ Twój mózg zacznie utożsamiać je z czymś pozytywnym” – mówi Butryn. Oczywiście nie przygotujesz potrawy typu stir-fry w trakcie ćwiczeń jogi, ale słuchanie podcastu, śpiewanie czy rozmowa ze znajomymi są możliwymi opcjami – wybierz coś, co naprawdę sprawia Ci radość, ale nie spowoduje przy tym, że zatniesz się nożem lub przypalisz garnek.





6. Opracuj plan



„Najtrudniejszą częścią gotowania jest często wybór potrawy, którą zamierzamy przygotować. Zamiast codziennie wpatrywać się w lodówkę o 17.00 (każdy to zna), oszczędź sobie tego kłopotu i podejmij decyzję z wyprzedzeniem” – radzi Butryn. W przypadku niektórych osób oznacza to planowanie kolacji na cały tydzień, dla innych – kilka dań do przodu, a jeszcze innym osobom wystarczy kilka chwil na zastanowienie się nad tym tematem we wcześniejszej części dnia.



„Podjęcie tej decyzji zawczasu znacznie zwiększa szanse na sukces” – twierdzi Butryn. Dokonanie przemyślanego wyboru, gdy jesteśmy głodni i zmęczeni, jest o wiele trudniejsze, więc lepiej zadbać o to, zanim nie będziemy mieli już na to sił (naukowcy nazywają to „zmęczeniem decyzyjnym”).





7. Podziel pracę



Butryn radzi, aby umyć produkty rano, poświęcić 10 minut w ciągu dnia na krojenie warzyw lub włożyć niektóre składniki do wolnowaru już po śniadaniu. Dzięki temu gotowanie wieczorami, gdy nie masz już zbyt wiele energii, jest szybsze i łatwiejsze, a także przyjemniejsze. („Jako że krojenie warzyw jest dość czasochłonne, możesz pokroić ich więcej i przechować je na później w lodówce” – sugeruje Moore).





8. Gotuj raz, jedz dwa (lub więcej!) razy



Robienie sobie wolnego kilka razy w tygodniu pomoże Ci uzupełnić energię. „Gotowanie większych ilości, niezależnie od tego, czy chodzi o zrobienie podwójnej porcji zupy czy wrzucenie kilku więcej batatów do piekarnika, pozwoli Ci odpocząć od gotowania. Nadal możesz jednak cieszyć się dzięki temu domowym jedzeniem każdego dnia” – mówi Moore. Dania, które można mrozić, takie jak sosy do makaronów, nadają się do tego idealnie – odłóż je na później i ciesz się świadomością, że w zamrażarce czeka na Ciebie gotowy obiad.





9. Nie bój się iść na skróty



Gdy Moore mierzy się z kulinarnymi mieliznami, przypomina samej sobie, że przecież nie musi robić wszystkiego od początku. Kup pokrojone lub mrożone warzywa albo jakościowy sos – ważne, aby oszczędzić sobie tych kilku kroków. To nie oszustwo, to ułatwianie sobie życia. Czasami tylko tyle wystarczy, aby powrócić do trybu szefa kuchni.





Podobnie jak w przypadku treningów entuzjazm do gotowania rośnie i opada. Dbaj o to, aby Twój wewnętrzny ogień (oraz ogień na kuchence) nigdy nie zgasł, a zobaczysz, że wyjdzie Ci to na dobre.