Jak poprawić swój wynik w maratonie

Każdy maratończyk wie, jak ważne są te związki. Węglowodany, które są przechowywane w mięśniach i w wątrobie w postaci glikogenu, to podstawowe źródło energii człowieka. To dlatego dostarczenie organizmowi większej liczby kalorii pochodzących z węglowodanów jest wśród biegaczy najpopularniejszą metodą na zwiększenie zapasów glikogenu przed ważnymi zawodami. Jednak wiele osób błędnie podchodzi do tego tematu: przykro nam, ale nie chodzi o to, aby pochłaniać całe bochenki chleba, talerze spaghetti ani miski pełne płatków zbożowych na kilka tygodni przed startem.

„Warto postawić na bardziej przemyślaną strategię. Trzy lub cztery dni przed zawodami zwiększ zawartość węglowodanów w posiłkach do poziomu 70–75 procent, zostawiając miejsce na białko i zdrowe tłuszcze”– mówi Ryan Maciel, dyplomowany dietetyk i główny trener ds. odżywiania w Precision Nutrition. „Jeśli dzień przed zawodami urządzisz sobie węglowodanową ucztę, następnego dnia będziesz czuć się ociężale, a sam posiłek nie powiększy Twoich zapasów glikogenu. Organizm nie poradzi sobie z tym w jedną noc” – wyjaśnia.

„Próbuj zwiększać ilość węglowodanów na kilka dni przed najdłuższymi biegami, aby się przekonać, jak reaguje Twój organizm” – mówi Monique Ryan, specjalistka w zakresie odżywiania sportowców, która doradza sportowcom i drużynom sportowym w zakresie żywienia. Dzięki temu w dniu zawodów nie będą Cię czekać żadne niespodzianki.