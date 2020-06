Jak poprawić swój wynik w maratonie

Jeśli nie zdołasz wypocząć w nocy, nie martw się. Jedna nieprzespana noc nie zniweczy Twojego wysiłku. „Najważniejsza jest ilość snu, jaką zapewnisz organizmowi w ostatnich dniach i tygodniach przed zawodami” – mówi Mah. Dlatego też zaleca skupienie się na śnie tydzień przed wyścigiem. „Potrzebujesz co najmniej siedmiu godzin snu, ale najlepiej spróbuj spać po dziesięć godzin, szczególnie jeśli wcześniej Twoim problemem był chroniczny niedobór snu” – dodaje.



7. Zaplanuj śniadanie w dzień zawodów



„Jeśli obudzisz się na tyle wcześnie, by zjeść śniadanie co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem biegu, możesz postawić na normalny, zbilansowany posiłek. Ponad połowa jego kalorii powinna pochodzić z węglowodanów, ćwierć z białka, a reszta z tłuszczu” – wyjaśnia Maciel.



Jeśli nie chcesz wstawać wcześnie, zjedz miniwersję tego posiłku godzinę przed biegiem. „Zazwyczaj w takich sytuacjach polecamy coś płynnego” – stwierdza Maciel. Pamiętaj o węglowodanach złożonych (np. produkty pełnoziarniste). Przyswojenie ich przez ciało trwa trochę dłużej, co oznacza, że paliwo trafi do krwi podczas biegu, akurat wtedy, gdy będziesz potrzebować dodatkowego zastrzyku energii (pomysł na szybkiego shake’a: płatki owsiane, masło orzechowe, jagody, mleko krowie lub sojowe).



„Przed zawodami unikaj posiłków bogatych w tłuszcze i błonnik” – mówi Maciel. Ich trawienie trwa dłużej, co znacząco obciąża żołądek i może powodować problemy podczas biegu.



Niezależnie od tego, co zjesz, musisz mieć pewność, że to optymalny wybór – w końcu dany posiłek był już przez Ciebie testowany przed długimi biegami. „Istnieje tylko jedna zasada: nie testuj niczego nowego przed zawodami” – ostrzega Maciel. „Rob to samo, co przez ostatnie kilka miesięcy treningów”.



8. Mądrze uzupełniaj energię podczas biegu (i po jego zakończeniu)



Uzupełnianie energii jest kluczowe. Jeśli nie będziesz tego robić, stracisz zapasy glikogenu po około dwóch godzinach biegu, co w przypadku maratonu może oznaczać połowę trasy. „Napotkasz barierę i nie będziesz w stanie utrzymać tempa” – mówi Ryan.



Aby tego uniknąć, Ryan zaleca dostarczanie ciału 30–60 gramów węglowodanów co godzinę. „Powinno się również zapewniać organizmowi 250–500 miligramów sodu na godzinę” – dodaje Maciel. Oba te składniki odżywcze znajdziesz w takich produktach jak żele, cukierki do żucia, napoje izotoniczne lub bogate w węglowodany czy słone przekąski, na przykład precle. Wszelkie testy w zakresie zapewniania sobie energii należy robić podczas długich biegów treningowych. Źródła energii, które preferuje jeden biegacz, mogą się nie sprawdzić u innego.



Po dobiegnięciu do mety (gratulacje!) zjedz pełny, zbilansowany posiłek w ciągu godziny lub dwóch godzin – doradza Maciel. To pomoże organizmowi rozpocząć proces regeneracji i utrzymać beztłuszczową masę mięśniową. Współczujemy tylko, że przez następne dni schodzenie po schodach będzie dla Ciebie nieprzyjemnym doświadczeniem.



9. Pamiętaj o oddychaniu



„Podczas biegu skup się na tym, by brać głęboki wdech, który wypycha brzuch do przodu, i wydech, który go kurczy” – mówi Belisa Vranich, psycholożka kliniczna oraz autorka książki Breathing for Warriors. Daje to płucom jeszcze więcej miejsca na tlen. „Obszar płuc najbardziej bogaty w tlen znajduje się u dołu żeber” – wyjaśnia Vranich.