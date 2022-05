Nigdy dość wychodzenia poza schemat: przełomowe myślenie

Pomysły to jedno, działanie to drugie. Na szczęście dla świata biegania Bill Bowerman nie był zwolennikiem teorii, lecz praktyki. To etos nieszablonowej (i żelaznej) kreatywności, pomysłowości i przedsiębiorczości, który od tamtego czasu stał się podstawą metod pracy w firmie Nike, co doprowadziło do powstania setek innowacji – od zrównoważonego rozwoju po wzornictwo. Kilka chwil później Bill wlał puszkę płynnego uretanu do gofrownicy, realizując pomysł, który ostatecznie miał się zmaterializować jako podeszwa pierwszego w historii buta do biegania Nike.



Eksperyment ten nie był pozbawiony ryzyka: rodzinna gofrownica, bardzo ceniony prezent ślubny, z pewnością nigdy nie odzyskała dawnej świetności. Jednak efekt motyla, jaki 50 lat później powstał dzięki podejściu Bowermana do rozwiązywania problemów i zmieniania założeń, nadal inspiruje nową falę myślicieli i majsterkowiczów.