Nigdy dość tworzenia legendy: logo Swoosh

Zadanie zaprojektowania logo przypadło Carolyn Davidson, studentce projektowania graficznego z Portland State University. Współzałożyciel marki, Phil Knight, zlecił jej to zadanie i krótko opisał, czego oczekuje. Ze względu na goniące terminy produkcyjne Davidson nie miała wiele czasu na pracę. A jej efekt spotkał się z bezpośrednią i nie do końca entuzjastyczną reakcją.



Weszła do małej i nijakiej sali konferencyjnej w Oregonie z różnymi wersjami logo, włączając w to jedno, które przypominało koło lub dziurę (w zależności od tego, jak na to spojrzysz). Po odrzuceniu czterech potencjalnych opcji zdecydowano się na Swoosh, jednak nie towarzyszyły temu powszechne zachwyty. Początkowa niechętna reakcja Knighta przeszła już do historii.