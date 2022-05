Nigdy dość inspiracji: reklamowa rewolucja

Jako najmłodsza obecnie zawodniczka w świecie profesjonalnej deskorolki Sky Brown zainspirowała całe pokolenie młodych ludzi do zainteresowania się tym sportem. Pomyśleliśmy, że przeróbka naszej słynnej reklamy „Who Said Woman Was Not Meant to Fly” z udziałem Sky będzie idealnym uaktualnieniem, ponieważ Sky żyje w powietrzu i – jak sugeruje jej imię – jej obecność tam daje siłę następnemu pokoleniu.