Moje otoczenie: jak docenianiać przyrodę wokół nas

„To my jesteśmy przyczyną większości problemów ze środowiskiem” – mówi Marcus, który wierzy, że większa znajomość naszego otoczenia może być impulsem do zmiany. „Edukacja otwiera ludziom głowy. Dookoła nas jest tyle piękna – ale po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy”.



Lekcje, które Marcus daje innym, są takie same jak te, które dostał, gdy jako dziecko mieszkał w niewielkim mieszkaniu z rodzeństwem i wychowującą ich samotnie matką. „Przebywanie na zewnątrz było formą ucieczki do większej przestrzeni, do odkrywania” – wspomina Marcus. „Spędzałem praktycznie każdą godzinę na podwórku. Byłem typem dzieciaka, który nie wraca do domu, dopóki mama nie zawoła go na obiad”.



Miłość do przyrody zaszczepiła Marcusowi jego mama, która każdego lata zabierała jego i jego rodzeństwo na wycieczki do pobliskiego parku stanowego. „Parki stanowe to nadal moje ulubione miejsca na całym świecie” – opowiada. Podczas jednej z tych wycieczek dołączył do wyprawy, która wpłynęła na to, że wybrał studia na wydziale nauk biologicznych, a potem zajął się tym zawodowo. „Po raz pierwszy ktoś zabrał mnie poza szlak w sam środek lasu” – wspomina. „Przewodniczka była po prostu niesamowita, znała nazwy i historie wszystkich roślin i zwierząt, które napotykaliśmy”.