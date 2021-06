Moje otoczenie: wspinając się po siłę i cel w życiu

W Albuquerque w Nowym Meksyku jest godzina 20, gdy światło latarki czołowej Favii Dubyk oświetla miejsce, za które może się chwycić, w wapiennej jaskini, którą odwiedza co tydzień. Ćmy, przyciągane przez światło, latają jej przy twarzy. Cały czas jest ciepło, więc jej ciało błyszczy się od potu. Favia wspina się już godzinę, ale mimo to opiera się pokusie, aby spróbować przepędzić owady (wie, że to bezcelowe), i metodycznie pnie się do góry. Jej trasa (na eksperckim poziomie trudności V11) jest pełna śliskich podchwytów, do których przyciąga się, aby utrzymać się przy ścianie, oraz niewielkich występów, które ledwo chwyta opuszkami palców. „Wygląda to dość przygnębiająco, ale jest to najmniej przygnębiające miejsce, do którego można pójść” – przyznaje ze śmiechem.



Favia wspina się do 22.30, a następnie pakuje swój crash pad i razem ze swoim psem Hansem wraca do domu. Na miejscu je drugą kolację, pełną białka, i czeka, aż zejdzie z niej adrenalina i będzie mogła zasnąć. Tak wygląda jej życie, pięć dni w tygodniu. Jest ciężko, ale to uwielbia. „To główny powód, dla którego wstaję rano z łóżka” – mówi. „Żadna inna aktywność nie daje mi tyle przyjemności, co wspinaczka skalna”.