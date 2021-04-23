Moje otoczenie: wspinając się po siłę i cel w życiu

Fizyczne dolegliwości nie są jednak dla Favii zamkniętym tematem. Musi być bardzo ostrożna, aby nie zaciąć się ani nie podrapać, ponieważ gojenie się ran trwa teraz dłużej, a ona sama jest bardziej narażona na infekcje. Blizny po terapii nowotworowej utrudniają jej natomiast poruszanie się, zwiększając problemy z plecami i biodrami, które dokuczają jej od lat. Dopiero wróciła do normalnego chodzenia, więc przyjaciele muszą pomagać jej w dotarciu na miejsce wspinaczki. „Noszenie sprzętu ważącego około 20 kg to dla mnie za dużo” – przyznaje. Choć większość osób zajmujących się wspinaczką twierdzi, że praca nóg jest najważniejszym elementem, problemy Favii sprawiły, że musi polegać głównie na górnej części ciała. Z tego powodu preferuje też wspinaczkę po przewieszeniach, a nie po ścianach skalnych. „Gdy spadam na nogi, wypada mi biodro. Upadki bezpośrednio plecy nie są natomiast groźne dla bioder” – tłumaczy.



Czas spędzony na łonie natury pomógł Favii odnaleźć równowagę. Od siedmiu lat wspinaczka jest dla niej ucieczką od stresującej pracy, w której codziennie podejmuje niezwykle ważne decyzje. „Dlaczego ocieranie się o ostre skały, narażanie się na krwawienie i siniaki oraz ryzykowanie połamaniem kości czy śmiercią tak mnie kręci? Nie mam pojęcia” – mówi. „Lubię rozwiązywać problemy i łamigłówki. Wspinaczka jest właśnie taką łamigłówką, którą musisz rozwiązać przy pomocy swoich zdolności mentalnych i fizycznych”.