Moje korzenie: Mekdela Maskal opowiada o przeprowadzce z Nowego Jorku do Kalifornii

Ostatni rok na Brooklynie przed przeprowadzką Mekdela poświęciła na dokumentowanie i wspieranie ogrodów osiedlowych w dzielnicy Bedford-Stuyvesant. „Bardzo wiele mi to dało, ale gdy wracałam do domu, żałowałam, że sama nie mogę pracować w ogrodzie”.



Po przeprowadzce na Zachodnie Wybrzeże Mekdela założyła własny ogród warzywny. Uprawa warzyw to dla niej jeden z najszybszych sposobów na zbudowanie więzi z ziemią.



„Uwielbiam patrzeć na latające nade mną jastrzębie. Zwykle są dwa; krążą nade mną, gdy leżę w hamaku. To niezwykły sposób bycia obserwowaną. To, że nie wiem, w jaki sposób widzą mnie inne gatunki, daje mi poczucie wolności. To coś pięknego. Nie mam pojęcia, czym dla nich jestem”.