Wyrazy uznania: Zenat Begum, właścicielka Playground Coffee i producentka Elle Clay

Elle, gdy współpracujesz z innymi osobami, w jaki sposób dobierasz zespół?



Elle: Uczę się przy każdym kolejnym projekcie. Na tym to polega. Życie jest jak koszykówka. Byłam zawodniczką i trenerką, producentką i asystentką, więc wiem, że trzeba jasno komunikować się z ludźmi, aby mieć pewność, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Najważniejszy jest zespół. Jeśli chcę wygrać, a widzę, że inna osoba nie pracuje tak ciężko, jak wiem, że może, potrzebna jest rozmowa. Musimy na nowo określić obowiązki.



Zenat: Jakie są twoje mocne i słabe strony, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem? Jak nauczyłaś się radzić sobie ze słabościami?



Elle: Wydaje mi się, że jedną z moich mocnych stron jako producentki jest zaufanie do własnej wizji. Nie mogę wymagać od zespołu, aby ją realizował, jeśli sama w nią nie wierzę. Moimi słabościami są natomiast rozgraniczanie pomiędzy osobami, z którymi się przyjaźnię, a tymi, z którymi współpracuję, oraz to, że nie traktuję różnych rzeczy osobiście. Jestem wrażliwa, więc często odbieram krytykę jako odrzucenie, a nawet złośliwość. Zbudowanie zaufania i nabycie świadomości, że dana osoba wypowiada swoją opinię, aby mi pomóc, nie było dla mnie łatwe; musiałam się do tego przyzwyczaić.



Zenat: Myślę, że dobrym wyznacznikiem Twojego charakteru jest to, że potrafisz pracować z osobami, które są od ciebie całkowicie różne, a mimo to udaje wam się stworzyć coś niesamowitego. Mam na myśli osoby opowiadające historie, które spotykasz na swojej drodze, i to, że jesteś w stanie perfekcyjnie przekazać ich opowieść dzięki własnej perspektywie.



Elle: Chemia w zespole to coś nie do przecenienia. Każdy ma swoją określoną rolę do odegrania, ale jednocześnie nikt nie waha się, gdy przychodzi moment, aby pokazać, na co go stać. Tak właśnie zdobywa się mistrzostwo!



Zenat: Dokładnie. Wydaje mi się, że ważne jest również to, aby zrozumieć, że zwycięstwa mają wiele postaci. Nie zawsze jest to wydarzenie, które poszło świetnie. Równie dobrze może być to dzień, gdy ktoś wystawia nam ocenę o treści: „W Playground mają najlepszą kawę”. To bardzo motywujące, nie uważasz?



Elle: To prawda. Chodzi o zaangażowanie, zrozumienie wizji i zgodę co do tego, że wszyscy staracie się ją realizować.