Moje otoczenie: walka o przyszłość Ziemi

Jeszcze zanim zaangażowała się w aktywizm, 15-letnia Garima Thakur z Bhopalu w Indiach wiedziała o tym, że klimat się zmienia i że te zmiany mają destrukcyjny wpływ na planetę. W wieku 13 lat zobaczyła ponure obrazy z dokumentu „Czy czeka nas koniec?”, którego narratorem był Leonardo DiCaprio. Film wywołał w niej poczucie smutku i „niepokoju klimatycznego”. Zdała sobie sprawę, że katastrofa klimatyczna to nie problem jakichś nieznanych osób na drugim końcu świata. Nagle zaczęła dostrzegać jej wszechobecne efekty w swoim własnym mieście i kraju.



„Zaczęłam zauważać przesłanie filmu w małych rzeczach: oponie palącej się po drugiej strony ulicy, ściętym drzewie, ludziach stojących w kolejce po wodę dla swoich rodzin” – opowiada Garima. „To sygnały alarmowe. W Indiach widzisz je na każdym kroku. Nie da się ich odzobaczyć”.



Garima pamięta strumień z czystą wodą w pobliżu domu jej babci w dystrykcie Bilaspur, w górzystym stanie Himachal Pradesh. „Chodziłam tam z kuzynami. W okolicy nie było dużo osób, więc mogliśmy spokojnie się bawić. Można było dostrzec ryby w wodzie” – wspomina.



Dzisiaj ukochane miejsce z dzieciństwa zostało zalane asfaltem, a zamiast tętniącego życiem strumienia przy drodze znajduje się nieruchomy zbiornik wodny. „Miałam 11 lat, gdy zbudowano drogę. Chodziłam nad tą rzekę tylko przez kilka lat, ale gdy widzę, co się z nią stało, nie mogę powstrzymać nerwów”.