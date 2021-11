Moje otoczenie: walka o przyszłość Ziemi

Garima przygotowuje się już do egzaminu, który może pozwolić jej się dostać do jednej z prestiżowych indyjskich szkół prawniczych wchodzących w skład National Law Universities. Jednym z powodów, dla których wybrała właśnie ten kierunek, jest historia Bhopalu, którego sama nazywa „miastem, w którym narodziła się jako aktywistka”.



W nocy z 2 na 3 grudnia 1984 roku w Bhopalu w stanie Madhya Pradesh (środkowe Indie) wydarzyła się jedna z największych przemysłowych katastrof w historii. Z położonej w centrum miasta fabryki produkującej pestycydy wyciekło około 40 ton toksycznego gazu, który doprowadził do natychmiastowej śmierci tysięcy osób. Kolejne tysiące zmarły w następnych latach w wyniku powikłań medycznych i chronicznych problemów zdrowotnych spowodowanych bezpośrednim lub pośrednim kontaktem z trującą substancją. Szacuje się, że w wyniku katastrofy śmierć poniosło co najmniej 25 tysięcy osób.



Garima, mimo że urodziła się kilkadziesiąt lat później, doskonale zna historię tragicznej nocy z 1984 roku oraz reformy związane z ochroną środowiska, które zostały w związku po niej wprowadzone. „Chciałabym dokładniej je zrozumieć, aby zobaczyć, czy można za ich sprawą osiągnąć więcej niż dotychczas” – opowiada.