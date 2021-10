Ode mnie się zaczęło: Nathan Féliot odnalazł siebie poprzez taniec

Dlatego Nathan, który był blisko związany z matką i chciał więcej czasu spędzać ze swoim ojcem, zaczął grać w piłkę nożną, jak inni chłopcy z jego klasy. Potem było pływanie, lekkoatletyka i sztuki walki. Jednak żadna z tych rzeczy nie skradła jego serca. „Trener krzyczy na Ciebie i nie czerpiesz ze sportu żadnej przyjemności” – wyjaśnia.



W końcu matka zapisała go do Le Lido, znanej w Tuluzie szkoły cyrkowej. To właśnie tamtejszy instruktor po raz pierwszy zauważył potencjał Nathana i namówił go do nauki tańca w wyższej szkole muzycznej. „Wyciągnął ze mnie coś, co ukrywałem, bo na początku nie sądziłem, że to w ogóle może być możliwe” – opowiada Nathan.