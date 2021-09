Jak wyleczyć się z kontuzji wg trenera Gjerta Ingebrigtsena

Zapewniam, że nie powinnaś martwić się tym, czy znowu odniesiesz kontuzję, bo to z pewnością nastąpi. Sporadyczne urazy to darmowy bonus do każdego sportu, jaki istnieje.



Problem rodzi się, gdy urazy zdarzają się jeden po drugim, jak ma to miejsce w twoim przypadku. Zwykle kolejną kontuzję powoduje niedostateczna regeneracja po poprzednim razie.



Obecnie powinnaś mieć tylko i wyłącznie jeden cel – dojście do pełnego zdrowia. Dopóki go nie osiągniesz, wszystkie inne powinny zejść na dalszy plan. Nie próbuj bić własnych rekordów ani nie spotykaj się ze znajomymi na bieżni lub boisku do kosza. Droga ku sprawności nie ma skrótów, nie można na niej oszukiwać. By uzyskać pożądane efekty, musisz zmienić sposób myślenia o urazach.



Trenuję trójkę moich synów w biegach na średnie dystanse. W 2019 roku jeden z nich, Jakob, odniósł poważną kontuzję – złamanie przeciążeniowe w dolnym odcinku kręgosłupa. Przewidywano, że rehabilitacja zajmie cztery miesiące. Gdy o tym usłyszeliśmy, Jakob powiedział: „dzięki temu poddam swoją motywację próbie”.



Dla niego uraz nie był problemem, tylko wyzwaniem, które uczyni go silniejszym. Przestał myśleć o zawodach, a ducha rywalizacji przeniósł na drogę ku sprawności.



Rehabilitację Jakoba rozpoczęliśmy już następnego dnia o 6 rano. Zajęliśmy się treningiem sprawności ruchowej i wzmacnianiem dolnych mięśni tułowia. Nie można użalać się nad sobą, siedząc na kanapie i oglądając telewizję, bo każda taka chwila odwleka i utrudnia powrót do sprawności. W zwykłych okolicznościach członkowie naszej rodziny trenują dwa razy dziennie. Gdy w grę wchodzi poważny uraz, trenujemy trzykrotnie. Drogę do wyzdrowienia traktujemy jako zajęcie na pełen etat, dzięki czemu daje nam prawdziwą satysfakcję.



W ciągu kolejnych czterech miesięcy Jakob nie ominął ani jednej sesji rehabilitacyjnej.