Jak bezpiecznie wydłużać przebiegane dystanse?

Odpowiadając na pytanie, jak znaleźć drogę do poprawy swoich wyników, Gabbett poleca narzędzie, które stosuje w przypadku współpracujących z nim sportowców: stosunek obciążenia tygodniowego do średniego obciążenia miesięcznego (ACWR). Nazwa może brzmi mało ciekawie, ale sama zasada jest prosta w stosowaniu. „Trzeba wziąć pod uwagę to, jak dużo biegasz w ciągu tygodnia (tygodniowe obciążenie) i jak dużo czasu zajmowały Ci biegi podczas ostatnich czterech tygodni (średnie obciążenie treningowe)” – wyjaśnia Gabbett. (Jeśli Twoje treningi biegowe nie trwają jeszcze czterech tygodni, przyjmij dystans, który wydaje ci się stosunkowo łatwy do osiągnięcia, żeby mieć punkt wyjścia, a potem stopniowo uaktualniaj dane).



„W tym systemie dostarczasz sobie informacji zwrotnej” – kontynuuje Gabbett. Zawsze, kiedy zwiększysz obciążenie przez dodanie kilometrów lub wzrost szybkości, sprawdź, jak czujesz się bezpośrednio po treningu („Udało się złamać kolejny dystans!”) i w ciągu 48 godzin po jego zakończeniu („Mam strasznie obolałe nogi”). „Opierając się na tych danych, decydujesz, czy podkręcać treningi, czy raczej dać sobie dodatkowy czas na regenerację” – mówi.



Przykładowo, jeśli przez kilka tygodni Twój dystans wynosił 16 kilometrów tygodniowo, a w ostatnim tygodniu były to 24 kilometry, to obciążenie wzrosło o 1,5. Jeśli to zbyt dużo lub nie czujesz się potem dobrze, przez kolejny tydzień utrzymaj poziom 24 kilometrów albo nawet wróć do 15 kilometrów. Jeśli jednak wszystko jest w porządku, spróbuj w kolejnym tygodniu zwiększyć liczbę kilometrów o taki sam ułamek. Co więcej, nawet jeśli czujesz się doskonale, dobrze byłoby pozostać przy wzroście o 1,5. Badania wskazują, że wzrost obciążenia tygodniowego w przedziale 0,8–1,3 dawał niskie prawdopodobieństwo kontuzji, ale ryzyko znacznie się zwiększało, gdy przekraczał 1,5.

Jest jeszcze jedno narzędzie, niezwykle ważne, aby bieganie było zdrowe i przyjemne: trening siłowy. „Trening oporowy mięśni pośladków i praca z dolnymi mięśniami tułowia wzmacnia kości, ścięgna oraz mięśnie i może, jak pokazują badania, zapobiec najczęstszym urazom wynikającym z przetrenowania” – twierdzi Mayer. Spróbuj więc biegać co drugi dzień, a pozostałe dni przeznaczyć na trening siłowy albo odpoczynek.

Być może cierpliwość ani matematyka nie są Twoimi najmocniejszymi stronami, ale gdy zobaczysz progres bez bólu i innych problemów, zaczniesz je doceniać – a Twoje ciało będzie stawało się silniejsze każdego dnia.