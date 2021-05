Trenowanie o „złotej godzinie” tak jak gwiazda piłki nożnej, Ada Hegerberg, może pomóc Ci w realizacji celów

2. Zdobywanie pewności siebie.

Powtarzanie ma ogromne znacznie dla rozwoju dwóch cech mentalnych, które pomagają osiągać najlepsze wyniki: poczucia własnej skuteczności i pewności siebie. „Kiedy wielokrotnie powtarzasz jeden ruch lub rytuał, to wiesz, że umiesz to robić, bo zostało to przez ciebie bardzo dokładnie przećwiczone. To daje poczucie własnej skuteczności i wiarę w możliwość odniesienia sukcesu” — mówi Cacioppo. Poczucie własnej skuteczności zwiększa pewność siebie, czyli pozwala w siebie uwierzyć. Ma to kluczowe znaczenie w stresujących momentach, na przykład podczas wykonywania rzutu karnego. „Pewność siebie stanowi bufor chroniący przed rozproszeniem wewnętrznym lub przez czynniki zewnętrzne. Pozwala oczyścić umysł i ułatwia koncentrację na konkretnym zadaniu, w efekcie czego wykonujemy je w sposób doskonały” – wyjaśnia Janelle.



A jeśli i tak coś się nie uda albo przegrasz? (To zdarza się każdemu, nawet Hegerberg). „Złota godzina jest prawie namacalnym przypomnieniem, że poświęciliśmy bardzo dużo pracy i dzięki temu mamy szansę na sukces” – mówi Cacioppo. „To dowód, że ciężko pracujesz i możesz mieć pewność, że będzie tylko lepiej”.