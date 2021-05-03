Trenowanie o „złotej godzinie” tak jak gwiazda piłki nożnej, Ada Hegerberg, może pomóc Ci w realizacji celów

Westchnienie ulgi: choć nazwa „złota godzina” brzmi dość wyszukanie, nie jest to nic skomplikowanego. Wystarczy wybrać jakąś aktywność, która daje nam radość i w której chcemy się doskonalić. Potem należy wybrać, ile czasu ma trwać ta nasza „godzina”, jak często będziemy ją organizować oraz czy wolimy być wtedy sami, czy w jakimś towarzystwie.



„Nie ma prawidłowej ani nieprawidłowej odpowiedzi” – mówi Cacioppo, ale warto pamiętać, że Twoja „godzina” powinna być na tyle długa, aby dało się w pełni zagłębić w wybraną aktywność (czyli przynajmniej 20 minut) oraz nie należy jej organizować zbyt często, aby się nie znudziła (może być codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu lub jeszcze rzadziej). Wyłącz telefon, zablokuj kalendarz i pozbądź się wszelkich innych czynników, które mogłyby Ci przeszkadzać, dodaje.



Co robić w trakcie złotej godziny? Skup się na podstawowych umiejętnościach poznanych na samym początku, najlepiej takich, które od dłuższego czasu nie były przez Ciebie ćwiczone, mówi Cacioppo. Ponadto – i to jest najważniejsze – zwróć uwagę, czy się uśmiechasz. Jeśli nie, to pewnie skupiasz się nie na tym, co trzeba. W takim przypadku zmień podejście, aż na Twojej twarzy pojawi się naturalny wyraz zadowolenia. Wtedy światło będzie idealne do wykonania doskonałego zdjęcia.