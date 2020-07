Jak mieć pozytywne nastawienie

Krótko po tym uczestnicy zostali poproszeni o reagowanie w naturalny sposób na obrazy o neutralnym i negatywnym przekazie, a także na umiarkowane i nieprzyjemnie wysokie temperatury. Następnie poproszono ich o reagowanie na każdą z tych sytuacji ze świadomą akceptacją. Gdy uczestnicy akceptowali negatywny obraz lub boleśnie wysoką temperaturę, doświadczali mniej negatywnych emocji lub mniejszego fizycznego bólu, niż gdy reagowali na nie naturalnie.



Według badania, którego współautorem jest dr Kevin N. Ochsner, profesor i kierownik Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Columbia, powodem takiego stanu rzeczy jest to, że świadoma akceptacja zmienia sposób, w jaki interpretujemy nasze doświadczenia. Inną nazwą tej interpretacji jest „ocena” – to ona kieruje wszystkimi naszymi emocjami. „Świadoma akceptacja może zmienić Twoją ocenę, dając wrażenie usunięcia z doświadczenia. Wydaje Ci się, że nie bierzesz w nim udziału, a tylko je obserwujesz” – mówi. Wyobraź sobie, że Twoim celem było zrobienie dziesięciu pompek, ale udało Ci się zrobić tylko dziewięć. Twoja ocena może skupić się na tym, że zabrakło Ci jednego powtórzenia, co prowadzi do frustracji, lub pomóc Ci uświadomić sobie, że to Twój najlepszy dotychczasowy wynik i zmotywować Cię do większego wysiłku przy następnej próbie.



„Ludzie pozwalają, aby kolejne emocje nadbudowywały się na sobie i tworzyły kulę śniegową. Czujesz zdenerwowanie i strach, potem czujesz z tego powodu złość, a to z kolei prowadzi do smutku itd. Możesz jednak świadomie zaakceptować swoją początkową reakcję i pozwolić, żeby te uczucia przez Ciebie przepłynęły bez żadnej eskalacji, a Twoja reakcja emocjonalna nie będzie ani tak intensywna, ani tak długotrwała” – mówi Ochsner. Innymi słowy, dzięki temu podejściu możesz po prostu wrzucić na luz. Warto o tym pamiętać, gdy następnym razem sytuacja nie ułoży się po Twojej myśli.