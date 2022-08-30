Jak mieć pozytywne nastawienie

To było ciekawe badanie: naukowcy poprosili osoby, które nigdy wcześniej nie medytowały, o udział w 30-minutowej lekcji poświęconej świadomej akceptacji. Dowiedziały się one, czym jest ta koncepcja (świadomość i akceptacja sytuacji bez osądzania) i na czym polega w praktyce (np. po nieudanej próbie ustanowienia nowego osobistego rekordu masz świadomość sytuacji i akceptujesz ją; czujesz rozczarowanie, ale nie pozwalasz, aby wywołało w Tobie złość lub poczucie winy czy słabości). Osoby uczestniczące w badaniu zapoznały się również z metaforami o byciu kierowcą autobusu lub przetrwaniu burzy (omówimy te sytuacje później), aby nauczyć się wykorzystywać to podejście w praktyce.

Krótko po tym te osoby zostały poproszone o reagowanie w naturalny sposób na obrazy o neutralnym i negatywnym przekazie, a także na umiarkowane i nieprzyjemnie wysokie temperatury. Następnie poproszono je o reagowanie na każdą z tych sytuacji ze świadomą akceptacją. Gdy badane osoby akceptowały negatywny obraz lub boleśnie wysoką temperaturę, doświadczały mniej negatywnych emocji lub mniejszego fizycznego bólu, niż gdy reagowały na nie naturalnie.

Dlaczego? Według badania, którego współautorem jest dr Kevin N. Ochsner, profesor i kierownik Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Columbia, powodem takiego stanu rzeczy jest to, że świadoma akceptacja zmienia sposób, w jaki interpretujemy nasze doświadczenia. Inną nazwą tej interpretacji jest „ocena” – to ona kieruje wszystkimi naszymi emocjami.

„Świadoma akceptacja może zmienić Twoją ocenę, dając wrażenie usunięcia z doświadczenia. Wydaje Ci się, że nie bierzesz w nim udziału, a tylko je obserwujesz” – mówi. Wyobraź sobie, że Twoim celem było zrobienie dziesięciu pompek, ale udało Ci się zrobić tylko dziewięć. Twoja ocena może skupić się na tym, że zabrakło Ci jednego powtórzenia, co prowadzi do frustracji, lub pomóc Ci uświadomić sobie, że to Twój najlepszy dotychczasowy wynik i zmotywować Cię do większego wysiłku.

„Ludzie pozwalają, aby kolejne emocje nadbudowywały się na sobie i tworzyły kulę śniegową. Czujesz zdenerwowanie i strach, potem czujesz z tego powodu złość, a to z kolei prowadzi do smutku itd. Możesz jednak świadomie zaakceptować swoją początkową reakcję i pozwolić, żeby te uczucia przez Ciebie przepłynęły bez żadnej eskalacji, a Twoja reakcja emocjonalna nie będzie ani tak intensywna, ani tak długotrwała” – mówi Ochsner. Innymi słowy, dzięki świadomej akceptacji możesz po prostu wrzucić na luz. Warto o tym pamiętać, gdy następnym razem sytuacja nie ułoży się po Twojej myśli.