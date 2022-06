Dra Chloe Carmichael – jak umiejętnie wykorzystać stres i uczucie niepokoju

Większość z nas patrzy na stres i lęki jak na problemy do rozwiązania. Jednak według psycholożki klinicznej dry Chloe Carmichael te reakcje na granicy ciała i umysłu to sposób, w jaki Matka Natura daje nam energię, dzięki której nie tylko jesteśmy bardziej wydajni, ale również odnosimy sukcesy. W tym odcinku dra Chloe (jak nazywają ją jej pacjenci) dołącza w podcaście Trained do Ryana Flaherty’ego, starszego dyrektora ds. wydajności w Nike, aby porozmawiać o tym, jak bycie instruktorką jogi w Nowym Jorku zainspirowało ją do kariery w doradzaniu, oraz o różnicach pomiędzy stresem a stanami lękowymi. Następnie dra Chloe wyjaśnia, dlaczego ludzie sukcesu zawsze odczuwają jedno i drugie. A teraz najlepsze: wszyscy będziemy mogli wziąć udział w minisesji pełnej unikalnych technik, które pozwolą nam zamienić nerwy i paraliżującą energię w motywację do działań.