Co chcą Ci powiedzieć Twoje emocje

Dr Angela Duckworth, psycholożka i autorka bestsellerowej książki „Grit” uważa, że ten „sygnał” ma kluczowe znaczenie dla naszej ewolucji. „Stres i niepokój rodzą się w naszym systemie »walcz lub uciekaj«, który wykształcił się w nas w ciągu milionów lat” – mówi Duckworth. „Gdyby nasi przodkowie nie mieli w sobie tej reakcji na zagrożenie, nie przetrwaliby” – dodaje. „Popatrzmy na sytuację z koronawirusem. Gdybyśmy się nim nie przejmowali, nie mylibyśmy rąk przez 20 sekund. Uznalibyśmy, że chwila wystarczy, i nie podejmowalibyśmy takich środków ostrożności. To reakcje adaptacyjne. Natomiast to, że stres stanowi negatywne uczucie, częściowo odpowiada za to, że ten system działa” – tłumaczy. „Jeśli w naprawdę trudnej sytuacji nie odczuwasz stresu, nie jesteś człowiekiem” – podsumowuje Duckworth.



Również w przypadku innych emocji negatywne ich odbieranie jest efektem ewolucji. „Gdy chce Ci się pić, oznacza to odwodnienie. Twoje ciało mówi Ci, że potrzebujesz wody do przetrwania” – mówi dr Stephanie Cacioppo, neuronaukowczyni i członkini Nike Performance Council zajmująca się badaniem samotności. „Samotność, podobnie jak pragnienie, jest sygnałem, że czegoś nam brakuje. Gdy czujesz samotność, oznacza to, że potrzebujesz kontaktu z innymi osobami”.



Mimo że od trudnych emocji nie da się uciec, nie oznacza to, że nie ma sposobu na to, by sobie z nimi poradzić. Oto od czego zacząć.