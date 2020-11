Efekt placebo działa – oto dlaczego

Weźmy na przykład skarpety kompresyjne. Chwali się je za to, że redukują opuchliznę i ból po treningu. Jednak ostatni przegląd literatury naukowej opublikowany w czasopiśmie „Open Access Journal of Sports Medicine” wskazuje na to, że uczestnicy, którzy je nosili, odczuwali mniejszy ból mięśni, ale markery dotyczące zniszczenia i stanów zapalnych mięśni nie wykazały żadnych zmian. Kolejne badanie, opublikowane w „International Journal of Sports Physiology and Performance”, pokazuje, że regeneracyjne efekty skarpet są większe, jeśli sportowcy wierzą w ich skuteczność.



Istnieją również urządzenia do kompresji pneumatycznej, które wyglądają jak miękki gips zakładany na ramiona lub nogi. Naukowcy sugerują w „International Journal of Exercise Science”, że efekt placebo może pomóc wyjaśnić, dlaczego uczestnicy opowiadają o szybszej regeneracji i mniejszym bólu będącym efektem zespołu opóźnionego bólu mięśniowego, gdy korzystają z tego urządzenia, niż gdy mają na sobie tradycyjny kompresyjny rękaw. (Być może powodem jest zaawansowany technologicznie wygląd tych urządzeń).



Podobnie wygląda kwestia innych metod regeneracji, takich jak kąpiele w lodzie i masaże: niektóre badania sugerują, że większość uczestników ma lepsze wyniki, jeśli wierzą, że terapia będzie pomocna, co po raz kolejny wskazuje na to, jak wielka moc drzemie w mózgu.