Efekt placebo działa – oto dlaczego

Jeśli Twój partner albo Twoja partnerka zaparzy Ci kawę, a Ty zorientujesz się, że nie ma w niej kofeiny dopiero w połowie filiżanki, przestaniesz ją pić, mimo że naprawdę czujesz zastrzyk energii? Większe znaczenie niż Twoja odpowiedź ma zjawisko odpowiedzialne za ten bezkofeinowy doping, czyli efekt placebo.



„Efekt placebo ma miejsce, gdy ktoś doświadcza pozytywnych efektów z powodu wiary w moc danego czynnika, a nie z powodu samego czynnika” – tłumaczy dra Shona Halson, profesorka nadzwyczajna na Australijskim Uniwersytecie Katolickim zajmująca się regeneracją. Efekt ten polega również na wierze w to, że to, czego próbujesz, będzie miało pozytywne rezultaty, mimo że nie ma na to naukowych dowodów.



Wielu sportowców doświadcza efektu placebo, gdy chcą zrobić postępy i stosują nową technikę regeneracyjną, niezależnie od tego, czy mają tego świadomość czy nie. Mimo ich popularności wiele z tych metod, takich jak stosowanie pistoletu do masażu (urządzenie zakończone piłką z pianki) czy krioterapia (przebywanie w komorze o bardzo niskiej temperaturze), wiąże się zarówno z aspektami fizjologicznymi, jak i psychologicznymi – czasami te drugie są nawet istotniejsze.



Weźmy na przykład skarpety kompresyjne. Chwali się je za to, że redukują opuchliznę i ból po treningu. Jednak ostatni przegląd literatury naukowej opublikowany w czasopiśmie Open Access Journal of Sports Medicine wskazuje na to, że uczestnicy badania, którzy je nosili, odczuwali mniejszy ból mięśni, ale markery dotyczące uszkodzenia mięśni i pojawiających się w nich stanów zapalnych nie wykazały żadnych zmian. Kolejne badanie, opublikowane w International Journal of Sports Physiology and Performance, pokazuje, że regeneracyjne efekty skarpet są większe, gdy sportowcy wierzą w ich skuteczność.



Istnieją również urządzenia do kompresji pneumatycznej, które wyglądają jak miękki gips zakładany na ramiona lub nogi. Naukowcy sugerują w International Journal of Exercise Science, że efekt placebo może pomóc wyjaśnić, dlaczego uczestnicy opowiadają o szybszej regeneracji i mniejszym bólu będącym efektem zespołu opóźnionego bólu mięśniowego, gdy korzystają z tego urządzenia, niż gdy mają na sobie tradycyjny rękaw kompresyjny. (Być może powodem jest zaawansowany technologicznie wygląd tych urządzeń).



Podobnie wygląda kwestia innych metod regeneracji, takich jak kąpiele w lodzie i masaże: niektóre badania sugerują, że większość uczestników badania ma lepsze wyniki, jeśli wierzą, że terapia będzie pomocna, co po raz kolejny wskazuje na to, jak wielka moc drzemie w mózgu.