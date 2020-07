Czym jest pistolet do masażu i jakie są jego zalety?

Pistolety do masażu to nadal nowość na rynku, więc ich skuteczność nie została jeszcze potwierdzona naukowo. Przeprowadzono jednak badanie, którego wyniki zostały opublikowane w Journal of Clinical and Diagnostic Research. Wskazują one, że u osób, które skorzystały z terapii wibracyjnej trwającej 5 minut lub masażu trwającego 15 minut, ból mięśni do 72 godzin po ćwiczeniach był znacznie mniejszy niż u grupy badanych, która nie została poddana żadnej terapii. Co więcej, podczas pierwszych 24 godzin badania regeneracja mięśni poddanych działaniu urządzenia wibrującego następowała szybciej niż tych, które zostały wymasowane.



Pistolety do masażu przydadzą się szczególnie osobom, które często i ciężko trenują. Jak sugeruje Helms, to urządzenie nie tylko przyspiesza regenerację, ale także zwiększa zakres ruchu, jeśli zastosuje się je przed treningiem, by rozluźnić powięź. Sportowcy przygotowujący się do zawodów mogą uniknąć kontuzji związanych z nadmiernym trenowaniem, zmniejszając napięcie mięśniowe za pomocą pistoletu. Sprawdzi się on również u osób, którym dokuczają obrzęki lub bóle miejscowe. „Zwykły wałek piankowy nie sięga do głębszych tkanek ani nie jest tak dokładny. Nasze ręce nigdy nie będą tak szybkie, jak napędzana silnikiem głowica” – mówi Paul.



Jeśli możesz skorzystać z pistoletu do masażu albo rozważasz jego zakup, weź pod uwagę poniższe wskazówki: