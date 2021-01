Snap Shots: szukanie społeczności przez netball z Maggi Gao 

Istnieje powszechna opinia, że netball to sport tylko dla kobiet. Co Ty o tym sądzisz?

Pamiętam, że gdy byłam młodsza, dziwnie się czułam, gdy słyszałam słowa: „Uprawiasz żeński sport”. Myślę, że dość często słyszy się, że to nie jest aktywność dla chłopaków. Jednak gdy dojrzałam, zrozumiałam, że ten sport wymaga znacznie większej precyzji i zwinności niż inne dyscypliny. Myślę, że gdyby porównać go do innego sportu, to byłoby to rugby siedmioosobowe. To połączenie siły i szybkości… Obecnie w Australii istnieje duża liga męskiego netballa. Nie jest profesjonalna, więc zawodnicy nie otrzymują wynagrodzeń, jednak to na tyle duże rozgrywki, że tamtejsi gracze wkrótce stworzą drużynę, w której będą płatne kontrakty. Tak rozwinął się ten sport. W krajach, gdzie netball jest popularny, traktuje się go jako dyscyplinę nie tylko dla kobiet, ale też dla mężczyzn.