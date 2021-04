Kluczowe wydarzenie w historii kobiecego futbolu

Co z efektem domina? Jak rozwija się sytuacja? Dołącz do kibiców i zacznij oglądać mecze kobiet – oto rada Andressy.



„Oczywiście piłka nożna kobiet znacząco różni się od gry mężczyzn, ale nie oznacza to, że jest przez to mniej atrakcyjna czy interesująca” – mówi. „Wiele osób, zwłaszcza w Brazylii, nie wie nic o piłce nożnej kobiet, ale chętnie wyraża swoje opinie. Przestańcie tyle krytykować i zacznijcie oglądać nasze mecze”.



Gabi, Nicoly i Sofia są gotowe, aby wziąć sprawy w swoje ręce.



„Ludzie zobaczyli, jak grają profesjonalistki, i zobaczą, jak robimy to my, młode zawodniczki” – mówi Nicoly. „Przekonają się, że piłka nożna kobiet ma przed sobą wspaniałą przyszłość”.



„My jesteśmy przyszłością. Walczymy tu o nią” – dodaje Sofia.