Bra By Trina: List do młodszej siebie

Droga Tri,

pamiętasz, jak nosiłaś ubrania dla chłopców, próbując ukryć swoje ciało? Twierdziłaś, że po prostu „lubisz ten chłopięcy styl”. Albo jak na wakacjach prawie 18 lat temu zakrywałaś swój strój kąpielowy ręcznikiem, upierając się, że jest Ci zimno. Dziewczyno, było ponad 20 stopni – kogo próbowałaś oszukać?

Całkowicie to rozumiem, bo to moment, gdy Twoje ciało robi rzeczy, które nie do końca rozumiesz. Chciałam więc napisać do Ciebie, by poprawić Ci nastrój i przynieść odrobinę ukojenia. Bo wiem, że przechodzisz teraz przez etap dużych zmian, które wywołują u Ciebie niepokój.

Po pierwsze powinnaś wiedzieć, że zdarzą Ci się chwile, w których poczujesz, że chcesz opuścić swoje ciało. Stopniowe pojawianie się owłosienia, nowy zapach ciała, powiększające się piersi i coraz większe krągłości sprawią, że poczujesz się trochę niepewnie we własnej skórze. Ale uwierz mi – dojrzewanie jest jedną z najbardziej naturalnych rzeczy, przez które przechodzimy, aby się rozwijać.

Twoje ciało nigdy Cię nie zdradziło!