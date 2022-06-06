Finn flyten – og hold den i gang
Veiledning
Det viser seg at det ikke kreves enorm innsats for å finne toppformen – med alt hva det innebærer av selvtillit, prestasjoner og velvære.
- Det å bli oppslukt av en aktivitet – også kjent som å finne flyten – har en tydelig kobling til gode prestasjoner og kan medføre alle mulige typer fremgang.
- Det er ikke så vanskelig å finne flyten som det kan virke som: Bare planlegg en flytvennlig aktivitet noen minutter hver dag.
- Hvis du blir distrahert, kan en meditativ gåtur bidra til å roe ned tankene.
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Det virker kanskje som ren magi å bli så oppslukt av en aktivitet (sluke en god bok eller surfe på en bølge) at du helt glemmer den endeløse listen over ting som må gjøres, hverdagsproblemer eller til og med telefonen. Men det du opplever, er en ytterst virkelig psykologisk tilstand: flyt. Og dette er hemmeligheten bak drivkraften som kan føre til fremgang innen sportsferdigheter, atletiske prestasjoner eller omtrent alt som innebærer
fokus.
Flyt er når du er helt til stede i det du driver med. «Det kan defineres som fullstendig innlevelse i øyeblikket», forklarer Morgan Levy, doktor og autorisert psykolog i Boca Raton i Florida, som har spesialisert seg på stress, angst og utbrenthet. Det er nesten som om personens aktivitet og selvbevissthet forenes og blir til ett.» Det er det motsatte av måten de fleste av oss fungerer på mesteparten av tiden, påpeker hun.
Forestill deg hjernen din som en telefon eller datamaskin. Som oftest har du en haug med faner og apper oppe samtidig, noe som kan gjøre enheten tregere, forklarer dr. Randy Paterson, autorisert psykolog i Vancouver og forfatter av How to Be Miserable in Your Twenties. Men når du opplever flyt, bruker enheten mye mer kapasitet til å kjøre én kraftig app, slik at den kan fungere optimalt.
Med litt innsats kan du bevisst finne flyten din oftere, ifølge ekspertene. Og det kan holde prosessen «flytende» også.
Den gode følelsen av flyt
Psykologen som beskrev konseptet flyt i 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, for deg som liker fakta), anså det som verdens beste følelse. Når du opplever flyt, tøyes grensene dine mens du gjør noe som er utfordrende og veldig givende og morsomt på én og samme tid. Han sa at typiske kjennetegn er at man føler seg «sterk, oppmerksom, føler at man har kontroll, slutter å tvile på egen kapasitet og presterer på sitt beste.» Det virker som om problemene forsvinner.
Andre berømte psykologer, som Martin Seligman, mener at flyttilstander spiller en nøkkelrolle for å oppnå dyp og ekte lykke. Du føler deg ikke bare bra når du opplever flyt, du vil også føle deg roligere, mer tilfreds og fornøyd med deg selv etterpå. (Ta vare på den lykkefølelsen, sier Paterson, for det hjelper deg til å fokusere på det du nettopp har utrettet, i stedet for å haste videre til neste oppgave.)
Det finnes en biologisk forklaring på dette. «Når du opplever flyt, frigjør hjernen signalstoffer som dopamin og serotonin, som gjør at du føler deg vel», forklarer Levy. Hvis du opplever dette regelmessig, vil det være veldig sunt for den mentale helsen din samtidig som du blir mer produktiv.
Forskning har avdekket en direkte sammenheng mellom atleters opplevelse av flyt og de beste prestasjonene deres. «Fra et sportspsykologisk perspektiv er flyt et resultat av at kropp og sinn er helt i harmoni», sier dr. Joel Fish, direktør i Center for Sport Psychology i Philadelphia. Dette kan gi deg drivkraften du trenger for å knuse WOD-en din, gjøre det bra på fotballbanen eller nå målet ditt om å spise mer kvalitetskarbohydrater.
Studier viser at regelmessige flytopplevelser også knyttes til høyere selvtillit og selvfølelse. Det er fordi aktiviteter som får deg til å oppleve flyt, ofte er givende, samtidig som du hele tiden blir flinkere i aktiviteten. «Personer som regelmessig opplever denne tilstanden, styrker evnene sine og får mer selvtillit av den grunn», sier Levy.
Kombinasjonen av alle disse positive tingene gjør deg klar og motivert til å nå målene dine.
Slik finner du flyten
Du har sikkert snublet inn i en flytopplevelse mange ganger uten at det var meningen eller at du visste at det var det som skjedde. (Hvis du noen gang har lagt et puslespill på få timer: gratulerer – du er en mester i flyt.)
Dette skjer ofte spontant. Men for å bevisst komme i flyttilstand, kan du følge disse trinnene.
1. Finn en flytvennlig aktivitet.
Den beste måten å oppnå flyt på, er å gjøre noe du elsker å gjøre som er litt utfordrende, men ikke så vanskelig at det er frustrerende – for frustrasjon sender deg ut av flytsonen meget raskt. Aktiviteten må gi en klar og direkte tilbakemelding som motiverer deg til å fortsette. Vanligvis handler det bare om at du liker det du holder på med, sier Levy.
Sport kan være en ypperlig katalysator. Spesielt aktiviteter som krever oppmerksomhet, for eksempel fjellklatring, yoga, surfing eller å stå på ski, for da «er du til stede i øyeblikket uten å tenke på noe annet», sier Fish. Dette fokuset skape drivkraft topp etter topp og bølge etter bølge.
Men sannheten er at flyten kan komme fra alt som gjør deg så oppslukt at du glemmer alt annet og glemmer tid og rom. «Å vaske opp, sortere klær, dansing, vaske bilen eller skrive, er alle gode eksempler», sier Levy. Det viktige med hverdagslige ting som husarbeid, er å opprettholde oppmerksomheten uten å gå på autopilot og la tankene løpe av gårde. «Når du tar oppvasken, kan du fokusere på hvordan tallerkenene ser ut, hvordan de føles når du tar på dem eller lyden av rennende vann», forklarer hun. (Det sistnevnte tipset slår to fluer i én smekk ettersom det også gjør deg mer mindful.)
2. Sett av tid.
Å legge konkrete planer for å gjøre flytvennlige aktiviteter øker sannsynligheten for at du faktisk finner flyten. «Begynn i det små», sier Levy. «Du kan stille inn en påminnelse på telefonen om å bruke en viss tid på aktiviteten hver dag, om det så bare er fem minutter.» Det finnes ikke noe feil eller riktig tidspunkt å gjøre det på, men hvis du holder deg til den samme daglige tidsrammen, kan det hjelpe deg til å være mer konsekvent, noe som fører til at flyttilstanden skjer mer naturlig, legger hun til. Det å være konsekvent kan ha større betydning for fremgangen enn hvor hardt du jobber.
3. Fjern distraksjonene.
Flyt krever at du fokuserer (ingen overraskelse), så finn deg et rolig sted, slå av telefonen (eller slå på Ikke forstyrr), og finn frem alt du trenger for å komme i gang. Dette trinnet er veldig viktig for at du skal klare å konsentrere deg, men det handler ikke bare om det. Å legge frem det du trenger – og til en viss grad å gjøre et ritual ut av det – kan forberede hjernen på flyten, sier Paterson. Kanskje du alltid kan lytte til den samme sangen når du tar på deg treningsutstyret, eller legge frem malingen og penslene på den samme måten før du rører lerretet.
4. Rens tankene.
Hvis det ikke er nok å fjerne ytre distraksjoner, kan du prøve en overgangsaktivitet for å roe ned den indre støyen. Et godt utgangspunkt: en kort, meditativ gåtur hvor du fokuserer på det du ser, lydene, duftene og opplevelsene omkring deg, foreslår Kelley Kitley, autorisert klinisk sosialarbeider og psykoterapeut i Chicago. Det forbereder deg før du begynner aktiviteten, og det kan hjelpe deg til å være mer oppmerksom på omgivelsene dine, slik at du lettere kan fokusere på øyeblikket, sier hun.
5. Ikke tving det frem.
Du kan legge til rette for flytopplevelser, men det er ikke alltid det skjer (dessverre!) Tenk på flyten som en venn du uformelt har bedt på fest, ikke som æresgjesten – den er velkommen og ønsket, men det er ikke påkrevd at den kommer. «Man kan ikke kjenne etter hele tiden: ‘Er jeg der nå? Er dette flyt?’ Det ligger i flytens natur at du ikke tenker på reaksjonene dine», forklarer Paterson. Hvis du bruker energien på å sjekke, berøver du hjernens kapasitet til å finne flyten.
Med andre ord: Bare gå ut og løp, grav i hagen, eller åpne notatboken. Resten går av seg selv. Når du har mestret å være i flytsonen, er det ingenting som kan stoppe deg.
Tekst: Marygrace Taylor
Illustrasjon: Mojo Wang
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