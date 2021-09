Psykologen som beskrev konseptet flyt i 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, for deg som liker fakta), anså det som verdens beste følelse. Når du opplever flyt, tøyes grensene dine mens du gjør noe som er utfordrende og veldig givende og morsomt på én og samme tid. Han sa at typiske kjennetegn er at man føler seg «sterk, oppmerksom, føler at man har kontroll, slutter å tvile på egen kapasitet og presterer på sitt beste. Det virker som om problemene forsvinner.

Andre berømte psykologer, som Martin Seligman, mener at flyttilstander spiller en nøkkelrolle for å oppnå dyp og ekte lykke. Du føler deg ikke bare bra når du opplever flyt, du vil også føle deg roligere, mer tilfreds og fornøyd med deg selv etterpå. (Ta vare på den lykkefølelsen, sier Paterson, for det hjelper deg til å fokusere på det du nettopp har utrettet, i stedet for å haste videre til neste oppgave.)

Det finnes en biologisk forklaring på dette. «Når du opplever flyt, frigjør hjernen signalstoffer som dopamin og serotonin, som gjør at du føler deg vel», forklarer Levy. Hvis du opplever dette regelmessig, vil det være veldig sunt for den mentale helsen din samtidig som du blir mer produktiv. Forskning har avdekket en direkte sammenheng mellom atleters opplevelse av flyt og de beste prestasjonene deres. «Fra et sportspsykologisk perspektiv er flyt et resultat av at kropp og sinn er helt i harmoni», sier Joel Fish, doktor, og direktør i Center for Sport Psychology i Philadelphia.

Studier viser at regelmessige flytopplevelser også knyttes til høyere selvtillit og selvfølelse. Det er fordi aktiviteter som får deg til å oppleve flyt, ofte er givende, samtidig som du hele tiden blir flinkere i aktiviteten. «Personer som regelmessig opplever denne tilstanden, styrker evnene sine og får mer selvtillit av den grunn», sier Levy.

Kombinasjonen av alle disse positive tingene gjør deg klar og motivert til å nå målene dine.