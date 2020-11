En langsiktig strategi

Saken er denne: Eksemplene over er litt som å gjøre armhevinger i reklamepausen eller å ta trappene i stedet for heisen. Akkurat som det kreves skikkelige treningsøkter for å komme i god form, må du øve regelmessig, daglig eller nesten daglig, for å oppleve de fulle mentale og fysiske fordelene ved oppmerksomhetstrening, sier eksperten vår.



Akkurat som med trening kan du velge flere typer og drive med «crosstraining». Kanskje du jobber med pusten før frokost én dag, gjør en kroppsskanning neste dag, og så en faktisk veiledet meditasjon dagen etter der. Begynn med en kort varighet på fem minutter, og øk varigheten på øktene dine gradvis (Wignall sier et fint mål er 20 minutter).



Virker det vanskelig? Som med alle typer effektiv trening er det meningen at det skal være vanskelig, sier Wignall. «Det som gjør at folk mister interessen er at oppmerksomhetstrening nesten alltid presenteres som et verktøy for avslapping eller indre ro», sier han. Men de fordelene oppstår faktisk ikke der og da, de kan komme etterpå. «Oppmerksomhetstrening bør ikke være noe mer beroligende enn det er å løfte 70 kg i benkpress. Det fungerer fordi det er vanskelig, akkurat som musklene dine kun blir større fordi du utfordrer dem», sier han. «Hver gang du blir distrahert – legg merke til det og flytt oppmerksomheten din tilbake til nuet. Det er en mindfulness-repetisjon. Og hvis du ikke gjør flere repetisjoner, bygger du heller ikke muskler.



Husk dette når du blir frustrert: Hvis du sliter med meditasjon – eller pistol-squats, pull-ups eller andre aktive ferdigheter du ikke er så god på – så er det et godt tegn, sier Wignall. Det betyr at du jobber med en svakhet. «Jeg har oppdaget at når folk kan se på det på denne måten så faller bitene ganske raskt på plass.»