Den mektige matten

Yoga kan både hjelpe muskelstyrke (evnen til å blant annet utføre en virkelig tung knebøy) og utholdenhet (evnen til å utføre en rekke knebøy på rad), ifølge dr. John Porcari, direktør for klinisk treningsfysiologisk program ved University of Wisconsin-La Crosse. I en liten undersøkelse ledet av Porcari, som ble publisert i American Council on Exercise Journal, klarte kvinner som gjorde Hatha yoga tre ganger i uken i gjennomsnitt å utføre 6 flere armhevinger og 14 flere sit-ups etter åtte uker, sammenlignet med de som ikke gjorde yoga. Det høres kanskje ikke ut som mye, men med tanke på at de ikke gjorde annen motstandstrening, er forbedringen vesentlig.



En egen studie fant at yoga kan være like effektivt som å bruke lette frivekter og motstandsbånd for å forbedre styrken. «Yogastillinger og overganger etterligner styrkeoppbyggende kroppsvektøvelser, og det å holde stillinger er en form for isometrisk trening, der du styrker musklene som er i bruk ved å øke tiden deres under spenning," forklarer studieforfatter dr. Neha Gothe, leder for Exercise Psychology Lab ved University of Illinois, Urbana-Champaign.



Ta for eksempel plankeposisjonen, en viktig øvelse i styrketrening for skuldre, bryst og kjerne. «Den vanlige yogaovergangen fra høy planke til lav planke [chaturanga], trener skuldrene, brystet og triceps», sier Porcari. Så er det øvelser for magemusklene, som båten, og yogi-knebøy, gudinnen og krigerstilling for å trene lårmusklene og setemusklene, bemerker han.