Dette bør du spise før, under og etter en løpetur

Et apropos om karbohydrater

Med tanke på hvor viktig karbohydrater er for å kunne gjennomføre et løp, er det fornuftig å fylle på med karbohydrater i forkant av en større anstrengelse som for eksempel et maraton. Men det betyr ikke at du bør innta store mengder før hver trening eller en 5K. Strategien er ment for løp som varer lenger enn 90 minutter, sier Ryan, og det må gjøres på en spesifikk måte.



Endre sammensetningen av måltidene til 70 eller 75 prosent karbohydrater og la det fortsatt være rom for protein og sunt fett, i noen dager dager før utholdenhetsløpet. (I stedet for å kjøre i deg en stor tallerken med spaghetti kvelden før. Da risikerer du bare å føle deg oppblåst når du våkner neste morgen.) Carb-loading i to eller tre dager før løpeturen gjør at du kan spise normalt dagen før løpet, fordi glykogennivået ditt allerede er toppet, sier Ryan. På denne måten våkner du sulten og er klar for det siste måltidet før løpeturen.



Hvis du forbereder deg på et lengre løp, kan du øve deg på denne måten å fylle drivstoff på i sammenheng med treningsløpene dine, og du vil finne ut hva som fungerer for deg, sier Ryan. Og når den store dagen kommer, vil du ikke møte noen overraskelser før du står på startstreken.