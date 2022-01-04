Forfølg målene dine med mer selvtillit
Veiledning
En «jeg kan dette»-holdning kan ta deg fra punkt A til B (til Å). Bygg opp selvtilliten din med disse stegene anbefalt av eksperter.
- Selvtillit er kanskje den manglende brikken du trenger for å få skikkelig fremgang mot målene dine.
- Med rett tilnærming kan du bygge selvtillit både når du seirer og når du «feiler».
- Forskning tyder på at å kle deg fint kan gi deg det mentale fortrinnet. Nytt utstyr, folkens?
Her er det du trenger …
Enkelte — profesjonelle atleter, supermodeller, tøff storesøster — er bare født med selvsikkergenet, ikke sant? Ikke akkurat.
«Selvtillit kommer av erfaring med å ta steget ut av komfortsonen og finne ut at ting ordner seg noen ganger», sier dr. Jessica M. Goodnight, autorisert psykolog og angstspesialist i Atlanta. «Gjør du det, vil du helt sikkert også oppleve å mislykkes, men er du sterk og kommer over det, kan det også være en mulighet til å styrke selvtilliten.»
Du vil bli dyktigere av å konsekvent være på jakt etter nye treningsmetoder eller idretter enn å gjøre ting perfekt noen få ganger. «Og selvtillit gjør det lettere å være konsekvent», sier Goodnight. Det er den greia med høna og egget.
Det er fremdeles ganske skummelt å ta det første steget. Disse fremgangsmåtene vil få selvtilliten din i gang, så du kan begynne å bygge opp den dype, urokkelige selvtilliten som leder deg til målene dine.
1. Fake it till you make it.
Bare det å stå og sitte med rett rygg kan gjøre at du føler deg sterkere, mer kompetent, og føler på mindre frykt. Man får samme effekt med å stå i en «power pose» – der du skyver skuldrene bakover, brystet fremover, løfter haken opp og opprettholder øyekontakt – ifølge en gjennomgang av 55 studier. «Det å være hengslete eller bøye ryggen har en tendens til å begrense pusten og kan få oss til å føle oss dårlige og mindreverdige. På et psykologisk plan er dette et tegn på mindreverdighet», sier Kelley Kitley, klinisk sosialarbeider og psykoterapeut i Chicago, som spesialiserer seg på angst og depresjon.
Det å kle seg selvsikkert kan også gi deg styrke. «Spør deg selv: 'Hvis jeg var selvsikker allerede, hva ville jeg gått med?', sier Goodnight. Det kan være å bruke penger på et perfekt antrekk før du får jobben, eller å investere i bedre treningsutstyr selv om du akkurat har begynt å få rytme i løftingen. Forskning viser at den rette uniformen kan få deg til å se på deg selv i et mer positivt lys. Dette kan gi deg den mentale styrken til å lykkes, sier Kitley.
02. Ta en sjanse.
«Selvtillit kan bygges opp ved å ta risikoer», sier Kitley. Når du går utenfor komfortsonen og innser at det faktisk føles givende, utvikler du mer selvsikkerhet som kan brukes til nesten alt mulig, forklarer hun.
En enkel og grei måte å begynne å ta risiko? Start en samtale med en fremmed. Det er ikke store sjansespillet (i verste fall ser de på deg som om du har to hoder), men krever fortsatt litt sårbarhet. Til gjengjeld kan det å få kontakt med et nytt menneske gi høy uttelling for selvtilliten. Kitley og Goodnight foreslår å gi et enkelt, ekte kompliment til den personen du ser på treningsstudioet eller i heisen hver dag. «Når vedkommende ser deg i øynene eller smiler, vet du hva du skal gjøre», sier Goodnight.
Skriv det ned.
Minn deg selv på hvor fantastisk du er ved å skrive ned eksempler på ganger du virkelig kom først over målstreken, bokstavelig talt eller i overført betydning. «Det er bevis på at du allerede har gjort vanskelige ting, noe du kan bruke som et grunnlag til å bygge videre på», sier Kitley. Ha listen på et sted der du ser den ofte, for eksempel på baderomsspeilet eller ved siden av kaffemaskinen, eller bruk den som bakgrunnsbilde på mobilen.
Noter seierne etterhvert som du oppnår dem. Hver uke legger du til én eller to ting som du gjorde virkelig bra, særlig når du går gjennom en vanskelig tid. Dette kan være å gjøre det bra på eksamen eller å gå gjennom en HIIT-treningsøktetter en natt med dårlig søvn. Det å se at listen vokser, er en konkret måte å dokumentere det du har lykkes med, og vise deg selv at du gjør fremskritt, sier Kitley. Det minner deg på at selv når du mislykkes med noe, er du fremdeles i stand til å reise kjerringa.
«Det å se bevis på at selvtilliten din vokser, viser deg at du har mer der det kommer fra enn du kanskje tror», sier Kitley. «Det er dette som hjelper deg med å føle deg stolt og motivert til å ta mer risiko, leve utenfor komfortsonen, og sette deg større mål». Og, selvsagt, å nå dem alle sammen.
Tekst: Marygrace Taylor
Illustrasjon: Davide Bonazzi
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