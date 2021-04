01. Fake it till you make it.



Bare det å stå og sitte med rett rygg kan gjøre at du føler deg sterkere og mer kompetent og føler på mindre frykt. Man får samme effekt med å stå i en «power pose» – der du skyver skuldrene bakover, brystet fremover, løfter haken opp og opprettholder øyekontakt – ifølge en gjennomgang av 55 studier. Følg derfor rådet til foreldrene dine og rett deg opp i ryggen. «Det å være hengslete eller bøye ryggen har en tendens til å begrense pusten og kan få oss til å føle oss dårlige og mindreverdige. På et psykologisk plan er dette et tegn på mindreverdighet», sier Kelley Kitley, en klinisk sosialarbeider og psykoterapeut i Chicago, som spesialiserer seg på angst og depresjon.



Det å kle seg selvsikkert kan også gi deg styrke. «Spør deg selv: 'Hvis jeg var selvsikker allerede, hva ville jeg gått med?', sier Goodnight. Det kan være å bruke penger på et perfekt antrekk før du får jobben, eller å investere i bedre turutstyr selv om du akkurat har begynt å gå på turer. Forskning viser at den rette uniformen kan få deg til å se på deg selv i et mer positivt lys. Dette kan gi deg den mentale styrken til å lykkes, sier Kitley.

02. Ta en sjanse.



Husk: «Selvtillit kan bygges opp ved å ta risikoer», sier Kitley. Når du går utenfor komfortsonen og innser at det kan føles ganske bra, utvikler du mer selvsikkerhet som kan brukes til nesten alt mulig, forklarer hun.



En måte å ta en risiko på som er ganske lavterskel? Start en samtale med en fremmed i et øyeblikk der du ikke har noe imot at noen snakker med deg. Det er lite risiko involvert (i verste tilfelle ser de rart på deg), men det krever fremdeles noe sårbarhet, og selvtilliten som det gir gjennom å skape en ny forbindelse, kan være ganske fantastisk.



Kitley og Goodnight forslår å gi et enkelt, ektefølt kompliment til noen du ser på treningssenteret eller i heisen hver dag. «Begynn en vane med å tenke på hva du setter pris på med de menneskene du omgir deg med. Dette hjelper deg med å gi komplimenter på en uanstrengt måte i dine daglige samhandlinger», forklarer Goodnight. «Når personen har øyekontakt med deg eller smiler, er dette et hint til å gi komplimentet ditt», sier hun.





03. Skriv det ned.



Bygg selvtillit ved å skrive ned eksempler på ganger du virkelig har scoret, bokstavelig talt eller i overført betydning. «Det er bevis på at du allerede har gjort vanskelige ting, noe du kan bruke som et grunnlag til å bygge videre på», sier Kitley. Ha listen på et sted der du ser den ofte, for eksempel på baderomsspeilet eller ved siden av kaffemaskinen, eller gjør den til bakgrunnsbildet på mobilen.



Noter seire etterhvert som du oppnår dem. Hver uke legger du til én eller to ting som du gjorde virkelig bra, særlig når du går gjennom en vanskelig tid. Dette kan være å gjøre det bra på eksamen eller å gå gjennom en HIIT-treningsøkt etter en natt med dårlig søvn. Det å se at listen vokser, er en konkret måte å dokumentere det du har lykkes med, og vise deg selv at du gjør fremskritt, sier Kitley. Det minner deg på at selv når du mislykkes med noe, er du fremdeles i stand til å reise kjerringa. «Det å se bevis på at selvtilliten din vokser, viser deg at du har mer der det kommer fra enn du kanskje tror. Det er dette som hjelper deg med å føle deg stolt og motivert til å ta mer risiko, leve utenfor komfortsonen, og sette deg større mål», sier hun.







Før du vet ordet av det, blir du den personen som bare vet at du har det. Det er vi sikre på.