Enkelte — profesjonelle atleter, supermodeller, tøff storesøster — er bare født med selvsikkergenet, ikke sant? Ikke akkurat.

«Selvtillit kommer av erfaring med å ta steget ut av komfortsonen og finne ut at ting ordner seg noen ganger», sier dr. Jessica M. Goodnight, autorisert psykolog og angstspesialist i Atlanta. «Gjør du det, vil du helt sikkert også oppleve å mislykkes, men er du sterk og kommer over det, kan det også være en mulighet til å styrke selvtilliten.»

Du vil bli dyktigere av å konsekvent være på jakt etter nye treningsmetoder eller idretter enn å gjøre ting perfekt noen få ganger. «Og selvtillit gjør det lettere å være konsekvent», sier Goodnight. Det er den greia med høna og egget.

Det er fremdeles ganske skummelt å ta det første steget. Disse fremgangsmåtene vil få selvtilliten din i gang, så du kan begynne å bygge opp den dype, urokkelige selvtilliten som leder deg til målene dine.