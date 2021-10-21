Med arbeidsmengder som spinner ut av kontroll, og ansatte som ikke alltid får den støtten de trenger, er det ikke rart at «utbrenthet» har blitt et trendord. Det vet dr. Christina Maslach bedre enn de fleste. Hun er professor i psykologi ved University of California i Berkeley og en forløper innen forskning på utbrenthet. I denne episoden av Trained besøker hun Jaclyn Byrer for å forklare nærmere hva utbrenthet betyr — og ikke betyr. Hun formidler noen harde sannheter om hva «dager for psykisk helse» kan bidra med, og ikke bidra med. Men det viktigste er at hun viser oss seks veier til et sunt arbeidsmiljø. Ved hjelp av kunnskap fra dr. Maslachs tiår med forskning kan vi alle lære å gjøre arbeidsmiljøet bedre.