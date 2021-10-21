Podkasten Trained: Bekjemp utbrenthet med dr. Christina Maslach
Veiledning
Ikke legg skylden på deg selv — utbrenthet handler om omgivelsene dine. Lær hvordan du endrer dem til det bedre med dr. Christina Maslach.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Med arbeidsmengder som spinner ut av kontroll, og ansatte som ikke alltid får den støtten de trenger, er det ikke rart at «utbrenthet» har blitt et trendord. Det vet dr. Christina Maslach bedre enn de fleste. Hun er professor i psykologi ved University of California i Berkeley og en forløper innen forskning på utbrenthet. I denne episoden av Trained besøker hun Jaclyn Byrer for å forklare nærmere hva utbrenthet betyr — og ikke betyr. Hun formidler noen harde sannheter om hva «dager for psykisk helse» kan bidra med, og ikke bidra med. Men det viktigste er at hun viser oss seks veier til et sunt arbeidsmiljø. Ved hjelp av kunnskap fra dr. Maslachs tiår med forskning kan vi alle lære å gjøre arbeidsmiljøet bedre.
«Når kun du fokuserer på hva som er galt med personen eller de ansatte, glemmer du helt å tenke på hvorfor de føler seg sånn.»
Christina Maslach
Ph.d. og professor i psykologi ved University of California i Berkeley
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun kan gjøre.