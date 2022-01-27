For Kayla McBride var aldri basketball bare en sport. Det var en flukt fra hennes traumatiske opplevelser i barndommen og påfølgende mentale helseproblemer. Men da sporten ble stanset under pandemien, ble hun nødt til å ta et oppgjør med kvinnen bak atleten. I den siste episoden av våre miniserier på tre deler om mental helse, kommer WNBA-veteranen sammen med verten Jaclyn Byrer for å ta oss med på reisen hennes mot å bli bra, som begynte med avgjørelsen om å dele historien hennes med andre. Hun snakker åpent om utfordringene det gir å gjøre seg sårbar og om de gode seierne, et nærere forhold til familien og bedre forhold til sporten hennes. Hun snakker også om hvordan det at hun ble en del av den offentlige samtalen om mental helse bidrog til å vise andre — og seg selv — at atleter er mer enn et tall på en drakt eller en statistikk på slutten av sesongen. Lytt og finn ut hvorfor det å gjøre seg sårbar og gi andre rom til å gjøre det samme, kan føre til en verden med større fokus på mental helse.