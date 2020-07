Slik kan kontinuitet endre treningen din

«Lett eller tungt, trening til failure eller ikke – for å bygge styrke er det kanskje ikke så viktig som vi trodde», sier dr. Mandy Hagstrom, hovedstudieforfatter og foreleser ved UNSW School of Medicine. I sin gjennomgang så hun at kvinner som gjennomførte to til fire treningsøkter per uke hadde en gjennomsnittlig økning i muskelmasse på 3,3 prosent, samt 25 prosent økning av styrken i overkroppen og 27 prosent økning av styrken i underkroppen over en gjennomsnittlig periode på 15 uker, uansett hvordan de trente. Hvorfor? Å gjøre det regelmessig, uansett hvordan «det» ser ut, gir vanligvis mer volum, som også er nøkkelen til å skape varige endringer, forklarer hun. (Det er ingen grunn til å tro at kontinuitet ikke vil være til nytte for menn også, bemerker Hagstrøm.)



Hva betyr alt dette for deg? Det er enkelt. Hvis bare tanken på hvilken type trening du vil utføre, i hvor lang tid og med hvilket utstyr overvelder eller stresser deg, er det større sannsynlighet for at du vil droppe det, sier Hagstrom. Samme vil kanskje skje hvis du opplever plutselig fravær av motivasjon, har alt for mye å gjøre ellers, har dårlig energi eller været er ufyselig. Ikke heng deg opp i slike detaljer og prioriter å bare dukke opp og gjøre noe, hver gang, så vil alt det som tidligere ville ha stoppet deg gå over til å bli white noise.