«Fysisk utmattende treningsøkter, som å jogge opp den nevnte bratte stien, kan brått og brutalt tømme den mentale tanken, noe som får deg til å slakke av på farten eller stoppe fullstendig», sier Waite. Dette er årsaken til at du virkelig trenger en komplett distraksjon fra det harde arbeidet og opprettholde fremdriften.



Andersen oppdaget i én av studiene sine at mentale distraksjoner – i dette tilfellet en matematisk oppgave – kunne beskytte pasienter med ryggsmerter mot utmattelse når de gjennomførte kjerneutholdenhetsøvelser. Dette er bare ett (superspesifikt) eksempel på hvordan det å engasjere hjernen i noe annet enn trening, flytter fokuset vekk fra det kroppen holder på med. På denne måten kan kroppen bare fortsette uten at den lille stemmen i hodet begynner å si at det er umulig å fortsette.



Distraksjonsteknikken fungerer best for utfordringer som du er godt nok kjent med til å vite hva som kommer, ellers kan du risikere å bli skadet. Men det finnes én grunn til: «Spesielt hvis du går gjennom den vante rutinen, eller hvis du trener i det samme miljøet, husker du når smerten kom forrige gang», sier Waite. «Du tenker: ‘Nå nærmer jeg meg den tøffe motbakken’, ‘Dette er et skikkelig vanskelig terreng’, eller ‘Det er her solen varmer som verst’». Denne negative forventningen kan skape fysiologiske reaksjoner. «Dette fører til at du strammer skuldrene, puster raskere og får høyere puls», sier Waite. Med andre ord: Du kaster bort energien før du i det hele tatt har kommet til det «tøffe» partiet.



Så hva bør du gjøre da? Neste gang du prøver, men ikke klarer å sette en ny personlig rekord i et trygt område (ikke i veikanten altså), bør du vurdere å ringe en venn eller noen i familien og snakke om noe som begge synes er interessant eller komplisert. Eller gå i gang med en mental aktivitet. Du kan for eksempel telle hvor mange som går med blått i løypen, eller snakke med treningspartneren. Avledningen kan være akkurat det du trenger for å gjøre fremgang. «Det får deg til å fokusere på noe annet enn ubehaget», sier Waite. Dette gjelder spesielt hvis samtalen er positiv. «Hvis du bevarer roen, tenker positivt, trekker pusten dypt og bruker alt oksygenet i luften i stedet for å sette begrensninger for deg selv, er det større sannsynlighet for at du lykkes.»



Om ikke annet er det en mulighet til å ringe pappa.