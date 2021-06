02. Passiv distraksjon: for treningsøktene du kjenner godt, men som allikevel er utfordrende, eller når du er sliten og trenger det lille ekstra.



«Å gi hjernen en liten distraksjon, ofte med musikk, kan være det du trenger for å få en bedre og mer effektiv treningsøkt. Den rette musikken kan ikke bare øke motivasjonen, takket være de inspirerende tekstene eller det energiske tempoet, men den kan også styrke hjernens aktiveringssignaler til musklene», sier dr. Marcelo Bigliassi, assisterende professor i psykososiologi ved Florida International University i Miami. Han avdekket dette i en studie publisert i tidsskriftet «Physiology & Behavior». Årsaken? Den utadvendte oppmerksomheten kan beskytte hjernen mot den prestasjonshemmende effekten av utmattelse.



«Uansett om du løper, sykler, løfter vekter eller trener intervall, er den «rette» musikken den du liker best», sier Bigliassi. «Eksperimenter med forskjellige sjangre for å finne ut av hva som fungerer best for deg. Du tror kanskje at hiphop er din greie, men så oppdager du at 90-talls grunge er det som treffer best. I takt med at intensiteten stiger, kan du ha bedre nytte av inspirerende sangtekster eller ord som får deg til å tenke på styrke og dominans», legger Bigliassi til. «Grunnen til dette, er at slik musikk har større sjanse til å gi mer energi mens du trener og øke muskelaktviteten når du trenger det mest.»



PS Hvis du bare vil sone ut og få tiden til å gå fortere mens du for eksempel er ute og går, eller bare vil deg komme gjennom en treg økt på tredemøllen, kan det også fungere bra å lytte til en lydbok eller en podkast.





03. Aktiv distraksjon: for de virkelig, virkelig harde treningsøktene du prøver å forbedre.



«Fysisk utmattende treningsøkter, som å jogge opp den nevnte bratte stien, kan brått og brutalt tømme den mentale tanken, noe som får deg til å slakke av på farten eller stoppe fullstendig», sier Waite. Dette er årsaken til at du virkelig trenger en komplett distraksjon fra det harde arbeidet.



Andersen oppdaget i én av studiene sine at mentale distraksjoner – i dette tilfellet en matematisk oppgave – kunne beskytte pasienter med ryggsmerter mot utmattelse når de gjennomførte kjerneutholdenhetsøvelser. Dette er bare ett (superspesifikt) eksempel på hvordan det å engasjere hjernen i noe annet enn trening, flytter fokuset vekk fra det kroppen holder på med. I stedenfor kan kroppen bare holde fram uten at den lille stemmen i hodet begynner å si at det er umulig å fortsette.



Distraksjonsteknikken funger best for utfordringer som du er godt nok kjent med til å vite hva som kommer, ellers kan du risikere å bli skadet. Men det finnes én grunn til: «Spesielt hvis du går gjennom den vante rutinen, eller hvis du trener i det samme miljøet, husker du når smerten kom forrige gang», sier Waite. «Du tenker: ‘Nå nærmer jeg meg den tøffe motbakken’, ‘Dette er et skikkelig vanskelig terreng’, eller ‘Det er her solen varmer som verst’». Denne negative forventningen kan skape fysiologiske reaksjoner. «Dette fører til at du strammer skuldrene, puster raskere og får høyere puls», sier Waite. Med andre ord: Du kaster bort energien før du i det hele tatt har kommet til det «tøffe» partiet.



Så hva bør du gjøre da? Neste gang du prøver, men ikke klarer å sette en ny personlig rekord i et trygt område (ikke i veikanten altså), bør du vurdere å ringe en venn eller noen i familien og snakke om noe som begge synes er interessant eller komplisert. Eller gå i gang med en mental aktivitet mens du trener. Du kan for eksempel telle hvor mange som går i blått i løypen, eller snakke med treningspartneren din mens du løper. «Det får deg til å fokusere på noe annet enn ubehaget», sier Waite. Dette gjelder spesielt hvis samtalen er positiv. «Hvis du bevarer roen, tenker positivt, trekker pusten dypt og bruker alt oksygenet i luften i stedet for å sette begrensninger for deg selv, er det større sannsynlighet for at du lykkes.»



Om ikke annet er dette enda en grunn til å ringe pappa.