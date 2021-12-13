Slik fungerer det: Å spise og shoppe er morsomt, men å drive med en aktivitet du er engasjert i, er mye mer givende. Engasjement er følelsen av å være helt oppslukt av noe, som når du har flyt under en lang løpetur, er revet med av en utrolig bok, eller er dypt fokusert i en yogaøkt. Om noen spurte deg hvordan du følte deg, ville du ikke nødvendigvis ha sagt lykkelig, men du føler nok trolig at du har funnet roen, sier klinisk psykolog Carla Marie Manly, PhD, forfatter av Joy From Fear. Du har flytfølelsen, hjernen din slutter å plapre fordi du er 100 prosent i det.

Gi det et forsøk: Sannsynligvis kan du identifisere tider på dagen eller i uken der du er helt oppslukt i noe (og nyter det, så neppe et Zoom-anrop). Men hvis tingene du pleide å gjøre før verden ble sprø, ikke interesserer deg mer, da er det tid for å gå tilbake til utgangspunktet. «Så fort du sier at du vil ha mer [når du er midt i aktiviteten], er du engasjert», sier Manly.

Begynn med å tenke ut aktiviteter du er god på. «Jo mer engasjert du føler deg, desto mer lidenskapelig involvert blir du», sier Manly. Hvis du er typen som elsker å lære, prøv en ny sport. Har du en jungel i stuen? Bli med i en kolonihage og skaff jord til å dyrke grønnsaker i. Klarer du ikke unngå å ta et bilde hver gang du ser noe vakkert? Besøk lokale museer eller meld deg på en fotoklasse.

En som kan gi tilbakemelding, kan være til hjelp hvis du fortsatt sliter med å finne noe. Spør partneren din eller en venn om når du virker superengasjert eller bare kjempeglad, anbefaler Green. Eller begynn å skrive dagbok: Hver dag, skriv ned tre øyeblikk da du følte at du var i sonen, opplevde noe meningsfullt eller gjorde noe veldig bra. Så kan du reflektere over hvorfor. Denne aktiviteten alene kan gi deg en lykkeboost, viser forskning. Og over tid kan det fortelle deg hva du virkelig bryr deg om.