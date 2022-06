Slik fungerer det: Ifølge Seligman kommer ekte tilfredsstillelse fra å ha en følelse av mening i verden. Det handler i hovedsak om å leve et målrettet liv som rommer de store verdiene som faktisk er viktig for deg. Tenk på dyder som snillhet, takknemlighet, rettferdighet og mot.



Mening kommer fra en følelse av at handlingene dine gjør en forskjell. «Å handle med barmhjertighet i hjertet ditt og aktivt hjelpe andre, er en av de mest velprøvde måtene folk kan finne mening og gi glede til livene sine på», sier Weiner. Å støtte en idé eller bevegelse du tror på, er en annen. «Den røde tråden er å bidra til noe som er større enn deg selv», sier han.



Gi det et forsøk:Det er ingen mangel på måter vi kan finne mening på: Frivillig arbeid, ha en tilfredsstillende jobb, støtte en politisk sak, eller til og med utforske åndelighet. Nøkkelen er å finne noe som samsvarer med det som betyr noe for deg og det du er god på, sier Weiner.



I arbeidslivet, se etter et firma med kjerneverdier (for eksempel, mangfold og likhet på arbeidsplassen, eller en dedikasjon til et lettere fotavtrykk) som matcher dine, sier Weiner, et firma som lar deg jobbe mot noe du tror på. Og på fritiden, vær strategisk med hvor du legger energien din, sier Weiner, og la disse forpliktelsene holde lidenskapen i gang.



Hvis du er en naturlig leder som bryr deg om miljøet, vil det kanskje begeistre deg å organisere rydding i parken eller et løp til inntekt for dyrelivet. Elsker du å snakke med folk og høre ulike perspektiver? Del ut mat til folk som sliter, eller gå fra dør til dør for å skape bevissthet om et tema du bryr deg om, foreslår Weiner.





Dette virker kanskje som gigantiske steg fra der du er nå. Så bare si ja til noe: Sett av en tid til trening med håndvektene, kom i gang med en ny hobby, eller forplikt deg til et tidspunkt som frivillig. Det er liten sjanse for at du vil angre på det — og stor sjanse for at du vil føle deg temmelig lykkelig.