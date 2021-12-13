Snarveien til lykke
Veiledning
Det høres kanskje ut som en fantasidestinasjon, men du kan leve som en glisende emoji — med denne enkle guiden.
Får du av og til den gnagende følelsen av at du burde vært lykkeligere enn du er? Livet ditt ser fantastisk ut på papiret/Instagram — du har statuspraksisplassen eller -jobben, den fine leiligheten, en stor sosial omgangskrets osv. — og du kan ikke peke ut hva som er galt. Men noe mangler fremdeles.
Ifølge den anerkjente psykologen Martin Seligman, PhD, er du ikke autentisk lykkelig, du glir bare fremover uten noe bestemt mål. Å kun fokusere på lykkelige høydepunkter (som å kjøpe et nytt antrekk eller oppgradere telefonen), eller samle opp opplevelser eller prestasjoner (som å vinne et nytt løp eller avslutte semesteret med toppkarakterer), kan bare gjøre deg lykkelig for en liten stund, bemerker han, men den lykken er flyktig.
Autentisk lykke, sier Seligman, kommer fra å leve et liv i dyp tilfredsstillelse. Å finne ting som engasjerer deg, og vie tiden din til aktiviteter og relasjoner som betyr noe for deg, leder til en varig følelse av formål. Det er det som vil tilfredsstille deg følelsesmessig.
«Det er en reise, det handler ikke om 'å nå det'».
Melissa Green
PsyD, Autorisert klinisk psykolog
Tre steg mot å blomstre
Ideen om å finne og leve ut formålet ditt kan virke litt skummelt. Ikke tenk på det som å jobbe mot et stort øyeblikk der du når autentisk lykkenirvana og er lykkelig hele tiden. «Det er en reise, det handler ikke om 'å nå det'», forklarer autorisert klinisk psykolog Melissa Green. PsyD. «Det er ikke som om du gjør én stor greie og plutselig er der.»
Og (dette er så viktig!): Å jobbe mot autentisk lykke trenger ikke å være et enormt prosjekt. Du trenger ikke snu livet ditt på hodet, eller gi opp alle materielle eiendeler og meditere i en time, eller fem, hver morgen. Bare begynn med disse viktige grepene fra Seligmans teori.
1. Legg til flere doser øyeblikkelig glede (med måte).
Slik fungerer det: Å gjøre noe du nyter kan gi deg en umiddelbart bedre vibb, sier Green, takket være frigivelsen av dopamin, en nevrotransmitter som påvirker humøret ditt. Det kan for eksempel være å klare en pull-up uten hjelp, ta morgenkaffen ute, eller skaffe en ny plante til samlingen din.
Faktisk, når det gjelder å forbedre humøret ditt, kan flere korte stunder av glede eller lykke (som de nevnt over) ha mer varig innvirkning enn færre store, som en stor forfremmelse eller å gifte seg. «Det er derfor det er viktig å nyte de små gledene», sier Green.
Gi det et forsøk: Du klarer sikkert å gå etter ting du liker, ikke sant? Nøkkelen er å sørge for at du ikke konstant søker den neste fantastiske tingen, for det kan gjøre at du blir mindre fornøyd med det du har nå, sier Green. Og hvis en bonus, større TV eller den neste festen er de viktigste (eller eneste) formene for tilfredsstillelse, da er det kanskje på tide å vende fokuset innover, forklarer Aaron Weiner, PhD, psykolog og vert for podkasten Let's Talk. Neste steg tar deg nærmere det...
2. Finn aktiviteter som engasjerer deg skikkelig.
Slik fungerer det: Å spise og shoppe er morsomt, men å drive med en aktivitet du er engasjert i, er mye mer givende. Engasjement er følelsen av å være helt oppslukt av noe, som når du har flyt under en lang løpetur, er revet med av en utrolig bok, eller er dypt fokusert i en yogaøkt. Om noen spurte deg hvordan du følte deg, ville du ikke nødvendigvis ha sagt lykkelig, men du føler nok trolig at du har funnet roen, sier klinisk psykolog Carla Marie Manly, PhD, forfatter av Joy From Fear. Du har flytfølelsen, hjernen din slutter å plapre fordi du er 100 prosent i det.
Gi det et forsøk: Sannsynligvis kan du identifisere tider på dagen eller i uken der du er helt oppslukt i noe (og nyter det, så neppe et Zoom-anrop). Men hvis tingene du pleide å gjøre før verden ble sprø, ikke interesserer deg mer, da er det tid for å gå tilbake til utgangspunktet. «Så fort du sier at du vil ha mer [når du er midt i aktiviteten], er du engasjert», sier Manly.
Begynn med å tenke ut aktiviteter du er god på. «Jo mer engasjert du føler deg, desto mer lidenskapelig involvert blir du», sier Manly. Hvis du er typen som elsker å lære, prøv en ny sport. Har du en jungel i stuen? Bli med i en kolonihage og skaff jord til å dyrke grønnsaker i. Klarer du ikke unngå å ta et bilde hver gang du ser noe vakkert? Besøk lokale museer eller meld deg på en fotoklasse.
En som kan gi tilbakemelding, kan være til hjelp hvis du fortsatt sliter med å finne noe. Spør partneren din eller en venn om når du virker superengasjert eller bare kjempeglad, anbefaler Green. Eller begynn å skrive dagbok: Hver dag, skriv ned tre øyeblikk da du følte at du var i sonen, opplevde noe meningsfullt eller gjorde noe veldig bra. Så kan du reflektere over hvorfor. Denne aktiviteten alene kan gi deg en lykkeboost, viser forskning. Og over tid kan det fortelle deg hva du virkelig bryr deg om.
3. Gjør ting for andre
Slik fungerer det: Ifølge Seligman kommer ekte tilfredsstillelse fra å ha en følelse av mening i verden. Det handler i hovedsak om å leve et målrettet liv som rommer de store verdiene som faktisk er viktig for deg. Tenk på dyder som snillhet, takknemlighet, rettferdighet og mot.
Mening kommer fra en følelse av at handlingene dine gjør en forskjell. «Å handle med barmhjertighet i hjertet ditt og aktivt hjelpe andre, er en av de mest velprøvde måtene folk kan finne mening og gi glede til livene sine på», sier Weiner. Å støtte en idé eller bevegelse du tror på, er en annen. «Den røde tråden er å bidra til noe som er større enn deg selv», sier han.
Gi det et forsøk:Det er ingen mangel på måter vi kan finne mening på: Frivillig arbeid, ha en tilfredsstillende jobb, støtte en politisk sak, eller til og med utforske åndelighet. Nøkkelen er å finne noe som samsvarer med det som betyr noe for deg og det du er god på, sier Weiner.
I arbeidslivet, se etter et firma med kjerneverdier (for eksempel, mangfold og likhet på arbeidsplassen, eller en dedikasjon til et lettere fotavtrykk) som matcher dine, sier Weiner, et firma som lar deg jobbe mot noe du tror på. Og på fritiden, vær strategisk med hvor du legger energien din, sier Weiner, og la disse forpliktelsene holde lidenskapen i gang.
Hvis du er en naturlig leder som bryr deg om miljøet, vil det kanskje begeistre deg å organisere rydding i parken eller et løp til inntekt for dyrelivet. Elsker du å snakke med folk og høre ulike perspektiver? Del ut mat til folk som sliter, eller gå fra dør til dør for å skape bevissthet om et tema du bryr deg om, foreslår Weiner.
Dette virker kanskje som gigantiske steg fra der du er nå. Så bare si ja til noe: Sett av en tid til trening med håndvektene, kom i gang med en ny hobby, eller forplikt deg til et tidspunkt som frivillig. Det er liten sjanse for at du vil angre på det — og stor sjanse for at du vil føle deg temmelig lykkelig.
Tekst: Marygrace Taylor
Illustrasjon: Kezia Gabriella
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