Cómo tratar los músculos adoloridos después de un entrenamiento intenso según los expertos

Si bien algunas personas usan un rodillo de espuma después de un entrenamiento para reducir el dolor muscular, la eficacia de este método no cuenta con un respaldo científico concluyente, señala Lynn Millar, Ph.D., fisioterapeuta y presidenta del departamento de fisioterapia de la Universidad de Winston-Salem en Carolina del Norte.

"La investigación simplemente no respalda la idea de que el rodillo de espuma después del ejercicio altere el proceso normal de recuperación asociado al crecimiento muscular, ni que pueda reducir el dolor de manera que mejore el rendimiento", dijo.

Pero eso tampoco significa que el rodillo de espuma no tenga ningún tipo de efecto. Una investigación en una edición de 2021 del Journal of Sports Science & Medicine halló que utilizar un rodillo de espuma antes de un entrenamiento, junto con el estiramiento dinámico, puede tener un efecto significativo en la recuperación, especialmente en el rango de movimiento. Esto se debe a que facilita la liberación miofascial, lo que significa que las membranas resistentes que envuelven los músculos y las articulaciones pueden volverse más elásticas, según Mayo Clinic. Cuando esto sucede, hay menos restricciones en tu movimiento.