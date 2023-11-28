Los abrigos de invierno más cálidos Nike

Las chamarras acolchadas de Nike vienen en una versátil variedad de diseños, con estilos para todos los gustos. Elige opciones que queden directamente debajo de la cadera para un estilo urbano de todos los días y abrigos que queden a la altura de la rodilla para obtener más cobertura en los días más fríos.

Para una chamarra de diario, considera una de las chamarras acolchadas Therma-FIT. Estas chamarras tienen una tecnología especializada que usa el calor natural del cuerpo para aislar mejor y mantener la calidez. Vienen en estilos holgados y ajustados. Además, puedes elegir entre un acabado mate o uno brillante, el que se ajuste mejor a tu estado de ánimo. Por ejemplo, elige un acabado mate para los días donde prefieras no destacar en la multitud y el acabado brillante cuando quieras ser el centro de atención.

En condiciones climáticas adversas, las chamarras acolchadas Storm-FIT se vuelven protagonistas. Estas chamarras usan tecnología que ayuda a protegerte de ráfagas de viento, aguanieve, nieve o lluvia. Además, brindan espacio para vestirse en capas, por lo que podrás protegerte al doble del frío.

Para los momentos donde quieras un look más llamativo, elige una chamarra acolchada de piel sintética. Las opciones de chamarras acolchadas de piel sintética de Nike le dan un toque especial al estilo clásico de las chamarras acolchadas, con una sensación ligeramente mullida en el exterior, un relleno de plumas sintético y cordones elásticos en el dobladillo para conservar la calidez.

Combina con: pants de tejido de punto de tiro alto

Las chamarras acolchadas de estilo holgado o ajustado combinan muy bien con estas partes de abajo de tiro alto. Los pants Repel con tela resistente al agua y diseño de pierna ancha combinados con botas resistentes son ideales para los días de lluvia. O puedes elegir unos joggers Phoenix Fleece al tobillo con pretina alta de tela de canalé para mantener un ajuste seguro a lo largo del día.