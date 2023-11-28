Los abrigos de invierno más cálidos Nike

Las chamarras de invierno más cálidas de Nike
Guía de compra
Desde chamarras acolchadas suaves hasta chalecos aislantes, hay diseños para todos los estilos.
Cuando llega el clima frío, necesitas el equipo adecuado para afrontar temperaturas heladas. Ya sea que tus planes incluyan salir a comer con amigos o hacer ángeles con la nieve, Nike tiene abrigos de invierno cálidos para protegerte del mal tiempo.
Y claro, hay una gran cantidad de estilos y ajustes para elegir. Los chalecos brindan una capa de calidez alrededor del torso, mientras que las chamarras acolchadas ofrecen una protección completa al caer la temperatura, sin dejar de lado el estilo.
Sin importar cuál sea tu estilo favorito, los mejores abrigos de invierno cálidos de Nike están diseñados para acompañarte en los meses más fríos y cuando lo necesites. Encuentra las prendas cómodas y cálidas más destacadas a continuación, junto con sugerencias de pants Nike para combinarlos y expresar tu estilo.
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Los abrigos de invierno más cálidos de Nike
1. Chamarras acolchadas
Las chamarras acolchadas de Nike vienen en una versátil variedad de diseños, con estilos para todos los gustos. Elige opciones que queden directamente debajo de la cadera para un estilo urbano de todos los días y abrigos que queden a la altura de la rodilla para obtener más cobertura en los días más fríos.
Para una chamarra de diario, considera una de las chamarras acolchadas Therma-FIT. Estas chamarras tienen una tecnología especializada que usa el calor natural del cuerpo para aislar mejor y mantener la calidez. Vienen en estilos holgados y ajustados. Además, puedes elegir entre un acabado mate o uno brillante, el que se ajuste mejor a tu estado de ánimo. Por ejemplo, elige un acabado mate para los días donde prefieras no destacar en la multitud y el acabado brillante cuando quieras ser el centro de atención.
En condiciones climáticas adversas, las chamarras acolchadas Storm-FIT se vuelven protagonistas. Estas chamarras usan tecnología que ayuda a protegerte de ráfagas de viento, aguanieve, nieve o lluvia. Además, brindan espacio para vestirse en capas, por lo que podrás protegerte al doble del frío.
Para los momentos donde quieras un look más llamativo, elige una chamarra acolchada de piel sintética. Las opciones de chamarras acolchadas de piel sintética de Nike le dan un toque especial al estilo clásico de las chamarras acolchadas, con una sensación ligeramente mullida en el exterior, un relleno de plumas sintético y cordones elásticos en el dobladillo para conservar la calidez.
Combina con: pants de tejido de punto de tiro alto
Las chamarras acolchadas de estilo holgado o ajustado combinan muy bien con estas partes de abajo de tiro alto. Los pants Repel con tela resistente al agua y diseño de pierna ancha combinados con botas resistentes son ideales para los días de lluvia. O puedes elegir unos joggers Phoenix Fleece al tobillo con pretina alta de tela de canalé para mantener un ajuste seguro a lo largo del día.
2. Chamarras de tejido Fleece
Las chamarras de tejido Fleece de Nike te protegen en días más templados del invierno, o cuando quieres añadir una capa cálida debajo de un abrigo más grueso. Las prendas de tejido Fleece de Nike ofrecen una variedad de opciones de dobladillo, algunas llegan a la altura de la cadera y otras quedan justo por encima de la rodilla. También hay distintos diseños para todo tipo de estilo.
Elige la tela Nike Tech Fleece que brinda una sensación ligera y suave para mantener el calor sin añadir volumen. Las chamarras Windrunner clásicas te permiten guardar tus llaves, tu cartera y tu teléfono de forma segura durante todo el día, gracias a sus bosillos con cierre. O agrega estilo a tu look con la capa oversized con gorro que ofrece un dobladillo alto-bajo y un cierre desplazado para ocasiones más elegantes.
Las chamarras de tejido Sherpa Fleece de Nike tienen una sensación de tejido Fleece tradicional gracias a la tela con textura que es suave al tacto. Esta prenda de tejido Fleece está disponible en estilos con botones y con cierre para mantener la comodidad cuando las temperaturas comiencen a bajar.
Combina con: joggers y pants de entrenamiento Nike Sportswear
Estos joggers, diseñados para entrenamientos y momentos de estilo urbano, pueden lucirse en cualquier lugar. Elige una opción de tiro alto para usarlos debajo de una chamarra de tejido Fleece oversized o combínalos con un pants de entrenamiento de pierna ancha con una chamarra ajustada para hacer énfasis en el estilo de las piernas.
3. Chalecos
En invierno no es necesario llevar chamarra todos los días. Los chalecos de Nike ayudan a mantener la calidez en el torso y permiten tener los brazos libres para lograr la regulación de temperatura corporal perfecta. Puedes usarlos en capas como arriba de una sudadera con gorro o una playera de manga larga o corta, dependiendo de cómo te sientas y lo que tengas planeado para el día.
Cuando el clima sea impredecible, la mejor opción es el chaleco Nike Storm-FIT. Los chalecos Storm-FIT están confeccionados con aislamiento y envueltos con tela repelente al agua para protegerte de los cambios en los estados del tiempo y mantener la calidez.
Para los días más fríos, elige un chaleco Nike Therma-FIT. Puedes elegir la opción a la altura de las rodillas o la que queda arriba de la cadera, ambas están diseñadas para conservar el calor natural del cuerpo y aislar los espacios entre tu cuerpo y el chaleco.
Combina con: pants Tech Pack de mujer
Los pants Tech Pant son tu armadura en la parte inferior para los días fríos. Confeccionados con tela suave pero resistente, estos pants te ayudan a mantener la comodidad en temperaturas más frías. La pretina de tiro alto y el estilo con pierna ancha resaltará el ajuste del chaleco que hayas elegido.
4. Parkas
Las parkas de Nike ayudan a proteger del frío la parte superior e inferior del cuerpo y brindan un impresionante aislamiento térmico incluso en los días más gélidos. Esto ocurre especialmente en el caso de las opciones acolchadas confeccionadas con la tecnología Nike Therma-FIT, que conserva el calor natural del cuerpo para crear un entorno cálido al interior de tu chamarra.
Puedes elegir un estilo holgado con espacio para más capas o una opción más ajustada con líneas elegantes, ambos mantendrán la calidez cuando más lo necesites.
Combina con: leggings Nike One
Equilibra el estilo acolchado exclusivo de la parka con unos leggings Nike One. Esta parte de abajo que se ajusta como una segunda piel envuelve tu cuerpo y puede combinarse con calzado deportivo o quedar dentro de tus botas. Deja el cierre de tu parka abierto para mostrar el tiro alto de tus leggings o cierra el abrigo para protegerte del frío y deja que las mallas se muestren en la parte de abajo.
Texto: Korin Miller