Cómo usar capas de ropa para cada temporada

Es importante aprender a combinar ropa para ayudar a regular la temperatura corporal en tus aventuras al aire libre en cualquier momento del año. Usar las capas de ropa adecuadas te protege de los cambios de tiempo inesperados y te permite ajustar tu conjunto a medida que entras en calor al hacer deporte.

Lo ideal es mantener el cuerpo en un intervalo reducido de temperaturas. Así lo afirma Carol Ewing Garber, profesora de ciencias del movimiento humano en la Universidad de Columbia. Al hacer ejercicio se utiliza mucha energía para activar los músculos y también se genera mucho calor, lo que puede aumentar la temperatura corporal, especialmente en el torso.

La clave es usar capas. Tanto si hace muchísimo frío como si hace un calor terrible, saber qué ropa usar puede marcar la diferencia entre acabar un entrenamiento o que el entrenamiento acabe contigo. Evidentemente, también hay que saber cuándo entrenar en casa o en un recinto cerrado.

Garber explica que hay distintos niveles de esfuerzo: se pueden hacer actividades de intensidad muy alta y otras más moderadas, como un paseo. El calor y la temperatura corporal varían según el ejercicio. Esto significa que quizá tengas que vestirte combinando capas diferentes, dependiendo del entrenamiento que vayas a hacer.

Una vez que sepas cómo organizarte con las capas, podrás hacer los cambios necesarios para cada actividad y estación del año. Utiliza los siguientes consejos para salir al aire libre sin prescindir de la comodidad sea cual sea la temperatura.