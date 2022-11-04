Cómo lavar una chamarra de plumas

Las chamarras de plumas son una prenda básica que brinda una sensación de suavidad, comodidad y calidez cuando baja la temperatura. Sin embargo, después de una temporada de uso constante, la tela puede comenzar a verse opaca y el relleno de plumas que una vez fue esponjoso puede empezar a aplanarse. Si eso sucede, es hora de limpiar tu chamarra.

Es posible que hayas escuchado que las chamarras de plumas se deben llevar a una tintorería, pero ese no siempre es el caso. Muchas chamarras de plumas y chamarras acolchadas de poliéster Nike son lavables a máquina, por lo que puedes limpiarlas fácilmente en casa.

Al igual que con cualquier prenda, asegúrate de revisar la etiqueta y seguir las instrucciones de cuidado de tu chamarra acolchada antes de lavarla. Luego, si tu chamarra de plumas necesita un lavado a máquina o a mano, sigue estos consejos para hacerlo.

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