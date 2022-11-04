Cómo lavar una chamarra de plumas
Cuidado de los productos
Conserva tu chamarra de plumas fresca, suave y limpia con estos consejos de lavado de Nike.
Suministros
- Detergente de lavandería o jabón suave
Herramientas
- Lavadora de carga frontal o bañera
- Bolas secadoras o pelotas de tenis (opcional)
Las chamarras de plumas son una prenda básica que brinda una sensación de suavidad, comodidad y calidez cuando baja la temperatura. Sin embargo, después de una temporada de uso constante, la tela puede comenzar a verse opaca y el relleno de plumas que una vez fue esponjoso puede empezar a aplanarse. Si eso sucede, es hora de limpiar tu chamarra.
Es posible que hayas escuchado que las chamarras de plumas se deben llevar a una tintorería, pero ese no siempre es el caso. Muchas chamarras de plumas y chamarras acolchadas de poliéster Nike son lavables a máquina, por lo que puedes limpiarlas fácilmente en casa.
Al igual que con cualquier prenda, asegúrate de revisar la etiqueta y seguir las instrucciones de cuidado de tu chamarra acolchada antes de lavarla. Luego, si tu chamarra de plumas necesita un lavado a máquina o a mano, sigue estos consejos para hacerlo.
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Cómo lavar una chamarra de plumas en la lavadora
1.Si es posible, usa una lavadora de carga frontal
Las lavadoras de carga frontal tienden a ser más suaves con la ropa que las lavadoras de carga superior porque no tienen un agitador central que pueda rasgar la chamarra durante el ciclo de lavado.
Si solo tienes acceso a una lavadora de carga superior, es mejor colocar la chamarra en una bolsa de malla antes de lavarla. Esto ayuda a evitar que las mangas queden enganchadas en ese agitador central. Antes de colocar la chamarra en la lavadora, retira cualquier residuo de jabón duro y limpia el dispensador de detergente, si es necesario.
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2.Elige un detergente suave
Para una chamarra de plumas, algunos jabones son demasiado duros y pueden extraer los aceites naturales de las plumas. Considera comprar un limpiador específicamente hecho para plumas. Sin embargo, si no tienes un producto de limpieza específico para plumas (o si estás lavando una chamarra acolchada de poliéster), elige un detergente de lavandería suave.
3.Prepara la chamarra de plumas
Después de revisarla para quitarle cualquier artículo que pueda tener dentro, cierra la chamarra y todos los bolsillos. Luego, da vuelta la chamarra. Lava la chamarra con productos con plumas similares o sola.
4.Elige la configuración correcta
Coloca la temperatura del agua en frío y el ciclo de lavado en suave o normal. Si estás utilizando una lavadora de carga superior, usa la configuración suave. Si solo estás lavando una chamarra de plumas, elige el tamaño de carga pequeño.
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Cómo lavar una chamarra de plumas a mano
- Llena una bañera limpia o un lavabo grande con agua tibia.
- A medida que se llena de agua, vierte una medida de detergente de lavandería suave o un producto de limpieza específico para plumas.
- Sumerge la chamarra y déjala remojar por unos minutos.
- Luego, frota ligeramente la chamarra con las manos.
- Vacía la bañera o el lavabo y extrae la mayor cantidad de agua posible de la chamarra. En lugar de retorcer agresivamente la chamarra, puedes presionar el material contra el costado de la bañera o el lavabo.
- La chamarra seguirá bastante húmeda. Coloca una toalla de baño en el piso y coloca la chamarra plana encima.
- Luego, enrolla la chamarra dentro de la toalla. Una vez que la hayas enrollado por completo, puedes pisarla suavemente para extraer cualquier exceso de agua.
Cómo secar una chamarra de plumas
Incluso si lavas una chamarra de plumas a mano, sigue siendo mejor secarla en una secadora para romper cualquier aglomeración. Simplemente colgar la chamarra para que se seque puede no devolverle su esponjosidad.
- Asegúrate de que la chamarra esté cerrada y colócala en la secadora.
- Agrega un par de pelotas de tenis o bolas secadoras para ayudar a romper cualquier aglomeración.
- Pon la secadora en marcha en la configuración más baja.
- Si la chamarra todavía está húmeda al final del ciclo, vuelve a encender la secadora, nuevamente, en la configuración más baja.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia debo lavar mi chamarra?
Si usas regularmente la chamarra (en otras palabras, varias veces a la semana), es aconsejable lavarla una vez al mes. Sin embargo, con un uso poco frecuente, puedes lavar la chamarra una o dos veces al año, particularmente al final del invierno para que quede lista para la próxima temporada.
¿Necesitas un detergente especial para plumas?
Al lavar una chamarra de plumas, es mejor usar un detergente específico para plumas. Si no tienes este producto especializado, puedes usar un detergente suave. Evita cualquier detergente estándar que pueda extraer los aceites naturales de las plumas.
Texto: Hannah Singleton