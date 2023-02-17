Ya sea que comiences con los primeros swings helados de la temporada o juegues las últimas rondas frías en otoño, el juego de golf no tiene por qué cancelarse. Y con el equipo Nike correcto, eso no sucederá.

Playeras con tejido Fleece Nike y pants con tecnología Nike Therma-FIT (así como también gorros y guantes especializados) mantendrán tu cuerpo abrigado y tu mente en el juego.

Usa esta guía para encontrar el mejor equipo de golf para el frío de Nike.

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