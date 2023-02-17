Estas prendas básicas para el frío no permitirán que las gélidas temperaturas detengan tu juego de golf
Guía de compra
Mantén la calidez desde la primera playera hasta el último putt con este equipo Nike.
Ya sea que comiences con los primeros swings helados de la temporada o juegues las últimas rondas frías en otoño, el juego de golf no tiene por qué cancelarse. Y con el equipo Nike correcto, eso no sucederá.
Playeras con tejido Fleece Nike y pants con tecnología Nike Therma-FIT (así como también gorros y guantes especializados) mantendrán tu cuerpo abrigado y tu mente en el juego.
Usa esta guía para encontrar el mejor equipo de golf para el frío de Nike.
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El mejor equipo de golf para el frío de Nike
Pants de golf con Nike Therma-FIT
A medida que te mueves y generas calor corporal en el campo de golf, la tecnología Nike Therma-FIT de los pants de golf retiene ese calor, ayudándote a mantenerte abrigado en las temperaturas más frías. El acabado repelente al agua te mantendrá seco bajo la llovizna y, al mismo tiempo, bloqueará el viento.
Estos pants están diseñados específicamente para el golf, lo que significa que cuentan con varios bolsillos para el teléfono, la tarjeta de puntuación y los tees. Y aunque parecen a medida, están confeccionados con una tela elástica que te permite moverte y hacer un swing sin restricciones.
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Mallas para correr para usar debajo de los pantalones
Las mallas para correr Nike son la capa ideal para agregar debajo de tus pants de golf. Están diseñadas para mantenerte abrigado y en movimiento. Son lo suficientemente delgadas para usarlas como una capa base, y así proveer calidez sin agregar volumen a tu atuendo.
Puedes encontrar mallas y leggings que cuenten con tecnología Nike Therma-FIT, que retiene el calor corporal para brindar mayor calidez.
Partes de arriba de medio cierre con tejido Fleece Nike
Además de un polo clásico, nada parece más un "atuendo de golf" que una parte de arriba con un cierre de un cuarto o medio cierre. Y cuando se confeccionan con tejido Fleece Nike, son ideales para recorridos fríos. Estas prendas para la parte de arriba son ligeras y flexibles, lo que permite un rango completo de movimiento para tu swing, y son lo suficientemente cálidas como para funcionar como una única capa.
Algunas cuentan con la tecnología Nike Therma-FIT para retener el calor corporal, mientras que otras cuentan con materiales Nike Dri-FIT, que eliminan el sudor antes de que se enfríe contra la piel.
Sudaderas con y sin gorro diseñadas para el campo
Algunos días son demasiado fríos para una playera o polo de golf, pero muy calurosos para una chamarra entera. Esos días son ideales para vestir un suéter.
Una sudadera con gorro puede sonar raro para jugar al golf, pero las sudaderas con gorro de golf Nike están hechas para lucir bien en el campo. Las sudaderas con gorro y las sudaderas sin gorro de golf Nike tienen un exterior de tejido Knit de peso medio, pero poseen toda la comodidad, la flexibilidad y el rendimiento del interior de una sudadera tradicional.
Muchas de estas sudaderas cuentan con la tecnología Nike Dri-FIT para absorber el sudor y mantenerte cómodo durante las temporadas intermedias. Y simplemente puedes quitarla a medida que las temperaturas varíen.
Chamarras y chalecos de cierre completo para máxima calidez
Si quieres jugar golf en los días más fríos, busca una chamarra o un chaleco Nike de cierre completo. Luego, quítatelo cuando las temperaturas sean más cálidas o si prefieres hacer tu swing sin chamarra.
Estos chalecos y chamarras están confeccionados con materiales Nike Therma-FIT cálidos y ligeros, así como con tecnología Nike Storm-FIT que repele la lluvia y el viento. Eso significa que los elementos no te impedirán disfrutar tu juego, sentirte cómodo y dar lo mejor de ti.
Si hace demasiado frío para quitarte el chaleco o la chamarra, está bien. Los chalecos de golf Nike están diseñados para una amplitud completa de movimiento, mientras que las chamarras de manga larga cuentan con elasticidad suficiente para no detener tu swing.
Calcetines acolchados Nike
Los calcetines Nike están diseñados para amortiguar los pies y (lo más importante para los golfistas que sufren del frío) mantenerlos cálidos. Un estampado de tejido Knit transpirable y la tecnología Nike Dri-FIT mantienen los pies secos antes de que el sudor se enfríe en la piel, mientras que la amortiguación adicional debajo del talón y en el antepié ayuda a reducir la fatiga del pie mientras caminas por el campo.
Y lo mejor para esos días fríos es que estos calcetines son cálidos y cómodos, ya que eliminan la distracción y la incomodidad de los pies fríos mientras te concentras en el siguiente hoyo.
Guantes cálidos para temperaturas frías
No sueltes los palos y mantén la mente en el juego (en lugar de los dedos congelados) con un par de guantes de golf Nike para el frío. Estos guantes cuentan con un cálido tejido Fleece resistente al agua en la parte posterior de la mano para brindar aislamiento, al mismo tiempo que la gamuza sintética en las palmas proporciona un agarre óptimo.
También puedes elegir entre un par de manoplas de lana, guantes suaves Club Fleece y guantes Nike Therma-FIT para mantener el frío lejos de tus manos. Muchos guantes Nike son compatibles con pantallas táctiles, lo que te permite usar el teléfono sin exponer los dedos.
O sigue el ejemplo de un mariscal de campo: usa un calentador de manos de fútbol Nike alrededor de tu cintura para mantener tus manos cálidas entre los swings.
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Gorros y cubrecuellos Nike
Los gorros Nike son tan suaves como cálidos, y cuentan con una mezcla de hilos para brindar comodidad y un diseño con puños que se ajusta perfectamente a la cabeza. Los diseños simples te permiten vestir estos gorros de forma elegante o informal, lo que los hace ideales para pasar el frío en el club.
Y para esos días realmente fríos, usa el calentador de cuello Nike. Ayudará a conservar el calor corporal mientras protege tus mejillas y nariz del viento y el frío. Colócalo sobre tu cara y sigue disfrutando del recorrido.
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Texto: Greg Presto