El ejercicio es importante para fortalecerte y conseguir tus objetivos de pérdida de peso. Pero lo que haces fuera de los entrenamientos también es importante. "Los pequeños movimientos del día, como pasear, limpiar o incluso moverse de manera constante, contribuyen a quemar calorías a diario", dice Pelc Graca.

Estas actividades diarias básicas pueden ocupar una parte importante del día, y la energía que queman se conoce como termogénesis por actividad sin ejercicio (NEAT). Sin embargo, si tus entrenamientos de fuerza son demasiado intensos desde el principio, es posible que no tengas tanta energía para levantarte y caminar como lo harías normalmente.

"Si los entrenamientos intensos te dejan con demasiada fatiga para otras actividades, pueden anular las calorías quemadas durante el ejercicio", dice Pelc Graca. "Incorporar movimientos suaves, como estiramientos o paseos, a lo largo del día asegura que tus niveles de actividad se mantengan altos".

Solución: intenta usar un monitor de condición física o un reloj inteligente para realizar el seguimiento de todos tus movimientos del día, no solo cuando te ejercitas. Algunos dispositivos de seguimiento te piden que te muevas si detectan que llevas un periodo de tiempo sin hacerlo.

Sin embargo, para ser más consciente de tu movimiento diario, no es imprescindible que uses un monitor. Subir por las escaleras en lugar de usar el elevador o levantarte del escritorio de vez en cuando son formas de añadir más movimiento a tu día.

Si el cansancio no te permite mantenerte en actividad durante todo el día, es posible que tu programa de entrenamiento sea extenuante. Intercala entrenamientos de recuperación durante la semana para reducir la carga general y verifica si eso te ayuda a mantenerte en actividad diariamente.