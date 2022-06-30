Cómo quemar la grasa del vientre

La grasa es una parte esencial del cuerpo humano, puesto que participa en una serie de actividades metabólicas y hormonales que te permiten funcionar. Sin embargo, el exceso de grasa, sobre todo alrededor de la cintura o la zona abdominal, puede ser la causa de ciertas afecciones en la salud y puede impedir que te sientas bien o que alcances tu mejor rendimiento. Unos simples ajustes en el estilo de vida y la alimentación pueden ayudarte a quemar la grasa abdominal que no quieres y hacerte sentir bien.

¿Tienes problemas con el exceso de grasa alrededor de la zona abdominal? La distribución de grasa puede ser bastante uniforme alrededor del cuerpo, o tal vez tengas un exceso de grasa abdominal con extremidades más delgadas. Estos dos casos podrían indicar diferentes tipos de acumulación. Saber qué tipo de grasa tienes puede darte una idea sobre la mejor manera de deshacerte de ella. Te lo explicamos.

Los tres tipos de células adiposas

Si abrieras un cuerpo humano, verías tres sustancias de diferentes colores que son todos los tipos de grasa corporal. Los tejidos grasos blancos, cafés y beige son esenciales, subcutáneos o viscerales, de acuerdo con su ubicación en el cuerpo.

Grasa esencial: este tipo de grasa se encuentra en los músculos, las células nerviosas, la médula ósea, el cerebro y los órganos vitales como el corazón y los pulmones. Protege nuestros órganos vitales, aisla, permite que las vitaminas se absorban, regula las hormonas y mucho más. Según el Consejo Americano de Ejercicio, para mantener una buena salud los hombres necesitan que entre el 2% y 5% de su peso corporal total esté formado por grasa esencial, mientras que las mujeres necesitan entre el 10% y el 13%. Grasa subcutánea: la grasa subcutánea es la grasa blanca que se deposita directamente debajo de la piel. Este es el tipo de grasa blanca que se mide cuando se analiza la grasa corporal con calibradores. Es la grasa que puede "pellizcarse". La grasa subcutánea es normal y saludable. Es la responsable de mantenerte a buena temperatura, amortigua los tejidos y órganos de los traumas e impactos y funciona como una reserva de energía. Este también es el tipo de grasa que se acumula cuando te encuentras bajo un excedente de energía prolongado, es decir, cuando comes demasiado y te mueves muy poco. Grasa visceral: a diferencia de la grasa subcutánea, la grasa visceral no se deposita debajo de la piel, sino más bien dentro de la cavidad abdominal. Se trata de una grasa profunda con apariencia de gel que envuelve los órganos principales. Se necesita una pequeña cantidad de grasa visceral para proteger los espacios que hay entre los órganos. Pero tener demasiada puede ser peligroso. Puede generar obesidad central, enfermedades cardíacas, alta presión arterial, diabetes tipo II y mucho más.

¿Qué tipo de grasa es la grasa abdominal?

La ubicación de la grasa podría indicar qué tipo de grasa es. Si la grasa se distribuye de manera uniforme alrededor del cuerpo, es posible que tengas niveles más altos de grasa subcutánea. Si la distribución de grasa se centra alrededor del estómago, es posible que tengas más grasa visceral.

Una manera rápida de averiguarlo esto es medir tu cintura con una cinta métrica sobre el ombligo. La circunferencia de la cintura es un indicador del exceso de grasa subcutánea y visceral acumulada dentro del abdomen. Más de 35 pulgadas para las mujeres o más de 40 pulgadas para los hombres es señal de que tienes grasa abdominal acumulada.

Curiosamente, puedes parecer delgado y aún así tener altos niveles de grasa visceral, lo que solo puede saberse haciendo la prueba de composición corporal. Aunque tal vez tu peso corporal total no sea alto, la acumulación de grasa abdominal interna sugiere que llevas una dieta o estilo de vida poco saludable.

La grasa visceral se considera más peligrosa debido a su ubicación entre los órganos vitales. Entonces, si tienes grasa abdominal, tu objetivo debe ser trabajar para reducirla de manera que puedas gozar de una salud óptima.