5 consejos para lidiar con antojos de comida según los expertos

En pocas palabras, un antojo es la necesidad repentina —e incluso agobiante— de comer algo y, a menudo, en grandes cantidades. Además, suele tratarse de alimentos poco recomendables. Los antojos por lo general surgen cuando ataca el hambre, o sea, cuando tenemos bajo el nivel de energía y azúcar en la sangre. Esto es la receta perfecta para comer de forma impulsiva, dice Katherine Haysbert, consultora nutricional y chef natural certificada. Sin embargo, los antojos también pueden llegar tras haber comido. ¿Verdad que alguna vez te has comido una galleta de chocolate gigante después de tu menú de sopa, sándwich y ensalada?



Rendirte ante un antojo puede hacer que te sientas fuera de control porque, de cierta manera, lo estás. Nuestros cuerpos tienen un sistema hedonista, o sea, un sistema que busca el placer. Trabaja junto con tu apetito para guiar las decisiones sobre lo que comes, basado en la "recompensa" que representa un determinado alimento, explica la Dra. Krista Scott-Dixon, directora de estudios en Precision Nutrition.



Aunque los antojos pueden tener su origen en una necesidad fisiológica de nutrientes (como cuando te saltas el desayuno y, unas pocas horas después, salivas con solo ver un sándwich), la mayoría están psicológicamente conectados a lo que a Scott-Dixon le gusta llamar el "analgésico emocional", o consuelo, que algunos alimentos brindan. En otras palabras, sin dudas esa galleta dulce es tan rica que te maravilla, pero tal vez también te recuerde a cuando cocinabas galletas en tu hogar infantil y esto te genera un dulce golpe de nostalgia.