5 consejos para lidiar con antojos de comida según los expertos

01. Come bien tan regularmente como sea posible.



Cuando nos enfrentamos a antojos con frecuencia, generalmente se debe a que nuestro cuerpo nos está enviando el mensaje: "No siento que tenga lo que necesito en este momento". Cuando eso ocurra, céntrate un momento contigo mismo para determinar realmente la sensación. Podrías estar teniendo grandes vacíos nutricionales que engañan a tu cuerpo para hacerle creer que necesitas desesperadamente esto o aquello para sobrevivir, dice Haysbert. Concéntrate en una dieta balanceada de carbohidratos, grasas saludables y proteínas, y basa la mayoría de tus comidas en alimentos integrales o mínimamente procesados. Si aun así sigues luchando constantemente contra las tentaciones, considera trabajar con una nutricionista.



02. Duerme más.



Como indica Scott-Dixon, el sueño es el principal regulador metabólico. Según algunas investigaciones, dormir poco puede desatar un aumento de la actividad en aquel sistema hedonista y glotón del que hablamos, que puede aumentar tu impulso por comer y a veces comer de más. Intenta obtener un sueño adecuado (los expertos coinciden que lo adecuado sería dormir al menos 7 horas por noche), para mantener tu metabolismo en marcha y disminuir la posibilidad de tener antojos.



03. No comas varias alternativas para evitar los antojos.



Si alguna vez comiste palitos de vegetales y luego pretzels en un intento por controlar tus ganas de comer papitas, y después de todo eso terminaste comiéndolas también, sabes que podrías haberte ahorrado estrés y calorías si desde un principio hubieras comido las papitas. Esto sucede muy comúnmente, dice Haysbert, porque comes otras cosas para suplir la recompensa que tu cerebro busca. Evita la espiral y ve directo al antojo en el que no puedes dejar de pensar, pero no sin antes dominar el siguiente paso...





04. La honestidad ante todo.



¿Cómo manejar el sistema entre lo que quiero y lo que me gusta? Para lograrlo, tienes que llegar a la máxima honestidad sobre si el alimento de tus amores realmente dará en el clavo. Para hacerlo, date un tiempo, saborea lo que estés comiendo y evalúa en tiempo real en qué medida cumple las grandes expectativas que tenías, dice Scott-Dixon. Intenta clasificarlo: ¿es un cuatro o un cinco en una escala de cinco, o más bien un dos o tres? Si está más cerca de la última opción, quizás deberías dejar lo que aún no comiste y seguir adelante (y recordar este momento para el futuro). Si la opción es cuatro o cinco, ¡adelante!, disfruta cada bocado. Recuerda que es absolutamente humano (y que te demuestras amor), si comes delicioso, dice Haysbert.





05. Amplía tu dieta.



Respecto a esto último, restringirte con miles de reglas o alimentos prohibidos, y estresarte por pensar en todo lo que comes, no te permitirá sentirte como un ser humano amado, y puede hacer que tengas más antojos, dice Haysbert. Los antojos son menos frecuentes cuando comes una dieta variada porque nuestro cuerpo recibe una mayor variedad de nutrientes satisfactorios de una amplia gama de fuentes alimenticias, dice. También es natural, agrega, que quieras cosas que nos dijimos previamente que "no podemos" tener. Cambia el enfoque a todas las cosas que puedes tener (piensa en "bowls de granos con muchos vegetales y proteínas" en lugar de "una proteína y dos acompañamientos"). Amplía tus opciones probando nuevos platos que sean buenos para ti, sugiere Haysbert.



Por si necesitas escucharlo: una "dieta variada" no significa comer chocolate, helado, papitas, pizza y galletas dulces, todos de una vez. Aunque si lo hicieras, el dolor de estómago que tendrías quizás haría que nunca más quisieras volver a comer esos alimentos...