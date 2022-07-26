¿Qué son los entrenamientos de flexiona y eleva? Los expertos lo explican

"En cualquier tipo de programa de entrenamiento, hay que asegurarse de aplicar muchas direcciones diferentes en los movimientos que haces. No hay que limitarse a mover el cuerpo de una sola manera porque entonces solo se fortalece un patrón de movimiento, y nuestros cuerpos son muy dinámicos, por lo que necesitan entrenarse y fortalecerse de muchas maneras diferentes", recomienda Carly Graham Brady, Dra. en fisioterapia, entrenadora de running y propietaria de On Track Physical Therapy and Performance en Rochester, Nueva York.

Piénsalo: tus movimientos diarios involucran muchos patrones diferentes, ya sea agacharte para recoger algo del suelo, estirarte para alcanzar algo en un armario o girar para tomar algo en el asiento de atrás de tu auto. ¿Otra razón para incluir los movimientos de flexiona y eleva en tu programa de entrenamiento? Ayudan a solucionar los desequilibrios musculares o las discrepancias de fuerza.

Además, "distinguir entre los dos conceptos en un programa de entrenamiento permite al individuo periodizar adecuadamente sus rutinas para conseguir días de ejercicio óptimos con muchas sesiones de descanso y recuperación", afirma Panchal. Un estudio de 2015 en el International Journal of Sports Physical Therapy señala que "la periodización se define como la manipulación planificada de las variables de entrenamiento (carga, series y repeticiones) con el fin de maximizar las adaptaciones del entrenamiento y prevenir la aparición del síndrome de sobreentrenamiento".

De acuerdo con Panchal, incluir ambos patrones de movimiento en la rutina de entrenamiento no solo permite optimizar los entrenamientos, así como los períodos de descanso y recuperación, sino que también permite entrenar los grupos musculares mencionados anteriormente con cada patrón dos veces por semana. También recomienda entrenar estos grupos musculares dos veces a la semana porque dará a los músculos entrenados el tiempo suficiente para recuperarse por completo, mientras que una vez a la semana puede no ser suficiente para ver un cambio significativo y tres veces a la semana puede no ser suficiente para recuperarse adecuadamente.

Con una periodización adecuada y un programa que tenga sentido para tu estilo de vida y tus objetivos, deberías ser capaz de implementar movimientos de flexiona y eleva en tu rutina (y no te olvides de tu trabajo de core) sin sobreentrenamiento, lo que puede ayudarte a reducir el riesgo de lesiones y al mismo tiempo optimizar tus resultados, concluye Panchal.

(Artículo relacionado: Qué es el síndrome de sobreentrenamiento y cómo evitarlo)