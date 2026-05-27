Cómo patear un balón de fútbol

La única manera de mejorar en los tiros es practicar. Busbee explica que para eso sirven los ejercicios de entrenamiento. Toma dos conos y encuentra una pared contra la que no te importe lanzar el balón. También puedes buscar un compañero para ejecutar estos ejercicios de tiros.

Tu objetivo debe ser practicar los ejercicios de tres a cinco días a la semana durante un total de 10 a 20 minutos.