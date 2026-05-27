Cómo patear un balón de fútbol

Cómo patear un balón de futbol, según los entrenadores: guía paso a paso para pases rasos, tiros bombeados y disparos a gol
Actividad
Entrenadores de futbol explican cómo patear el balón con la técnica adecuada y comparten ejercicios para practicar.
En un deporte como el futbol, el éxito o el fracaso de un partido puede depender de tu juego de pies. Si apenas estás aprendiendo a jugar, sería bueno que empezaras por aprender a patear el balón de futbol. Según el entrenador de futbol certificado Ben Nabers, hay tres técnicas básicas con el balón que todo principiante debería aprender y practicar. Estas ayudan a pasar el balón a los compañeros, a lanzar el balón al aire para distancias más largas y a generar potencia para los disparos a puerta.
Conclusiones rápidas:
- Hay tres acciones básicas con el balón que todo principiante debería aprender: el pase raso, la vaselina y el tiro a puerta.
- El pase raso hace que el balón se deslice por el suelo y se utiliza para realizar pases de corta distancia a los compañeros de equipo.
- La vaselina lanza el balón al aire con un movimiento de recogida hacia arriba y es útil para realizar pases más largos por encima de los contrarios.
- El tiro a puerta utiliza el empeine para aportar potencia y es la técnica principal para marcar.
- Los entrenadores recomiendan practicar los ejercicios de tiro de tres a cinco días a la semana durante 10 a 20 minutos.
Cómo hacer un pase raso en el futbol
Este es un tiro básico que puedes usar para pasar el balón a un compañero en distancias cortas. Como lo sugiere el nombre, el balón permanece pegado al suelo. Estos son los pasos que sugiere Brandon Busbee, entrenador de futbol acreditado por la NSCAA, para pulir la técnica:
- Corre o acércate al balón de futbol de manera tal que la parte interior del pie que va a patear quede junto al balón. Debes doblar levemente la rodilla.
- Inclínate ligeramente hacia delante y activa el tobillo para balancear el pie (no la pierna) hacia el balón manteniendo el tobillo bloqueado en su lugar.
- Apunta a pegar en el medio del balón con la parte interior del pie. Si haces contacto con la parte inferior del balón, ajusta la posición del pie.
Cómo hacer un tiro vaselina con un balón de futbol
Este tiro consiste en golpear el balón desde abajo para elevarlo en el aire. Usa esta técnica para pasar el balón a un compañero en distancias más largas o cuando tus oponentes estén interponiéndose. Nabers recomienda estos pasos para aprender a hacer una vaselina correctamente:
- Corre o acércate al balón de manera tal que la parte interior del pie que va a patear quede junto al balón. Debes doblar levemente la rodilla.
- La punta del pie que va a patear debe apuntar hacia abajo. Dobla la pierna que va a patear de manera tal que el pie pegue en la parte baja del balón.
- Cuando patees, arquea el pie debajo del balón como si fuera una cuchara para patear con la parte interior del pie e inclínate ligeramente hacia atrás para ayudar a elevar el balón.
Cómo lanzar un balón de futbol (tiro a portería)
Este tiro es una manera de anotar un gol durante un partido. Es un tiro muy potente que puede enviar el balón directo a la red. Busbee sugiere estos pasos para perfeccionar tu técnica de tiro a portería:
- Corre o acércate junto al balón. Los dedos del pie que va a patear deben apuntar hacia abajo.
- Dobla la pierna que va a patear de manera tal que las agujetas en la parte superior del calzado peguen en la parte media del balón. Inclina el torso levemente hacia delante mientras pateas para evitar que el balón se eleve demasiado.
- Tienes que hacerlo con fuerza para que el balón se levante del suelo, pero sin pasarte, ya que eso hará que llegue demasiado alto y pase por encima de la portería. Practica para poder aprender cuánta fuerza debes usar.
Ejercicios de futbol para mejorar la técnica
La única manera de mejorar en los tiros es practicar. Busbee explica que para eso sirven los ejercicios de entrenamiento. Toma dos conos y encuentra una pared contra la que no te importe lanzar el balón. También puedes buscar un compañero para ejecutar estos ejercicios de tiros.
Tu objetivo debe ser practicar los ejercicios de tres a cinco días a la semana durante un total de 10 a 20 minutos.
Ejercicio de pase raso contra la pared
- Coloca dos conos junto a la pared, separados entre sí unos 3 o 3 metros y medio. Te puede parecer demasiada separación. Pero Nabers asegura que es mejor empezar así en lugar de con un espacio más angosto para que no te desanimes.
- Párate a una distancia de la pared entre 4 metros y medio y 7.
- Patea el balón con la técnica del pase raso para que pegue en la pared en el espacio que queda entre los dos conos y regrese a ti. Si estás practicando con un compañero, simplemente pateen el balón de uno a otro.
- Practica con el pie derecho y el izquierdo.
- A medida que mejores tu precisión y control, reduce la separación entre los conos gradualmente hasta llegar a un espacio de entre 30 y 60 cm.
Ejercicio de precisión de tiro vaselina
- Coloca dos conos junto a la pared, separados entre sí unos 3 o 3 metros y medio.
- Párate a una distancia de entre 14 y 18 metros de la pared. Si estás practicando con un compañero, haz que se coloque a una distancia de entre 18 y 27 metros de ti.
- Golpea el balón usando la técnica de la vaselina para que llegue a la pared que haya entre los conos y después vuelva a ti. Si practicas con un compañero, pateen el balón de uno a otro.
- Practica los pases tanto con el pie derecho como con el izquierdo.
- A medida que mejores tu precisión y control, reduce la separación entre los conos gradualmente hasta llegar a un espacio de entre 30 y 60 cm.
Ejercicio de tiro a puerta de córner
- Este ejercicio es mejor practicarlo con una portería.
- Coloca el balón de futbol a una distancia de entre 7 y 9 metros de la portería.
- Corre hacia el balón y patea con la técnica del tiro a portería para que el balón entre en la portería por alguna de las cuatro esquinas.
- Practica los pases tanto con el pie derecho como con el izquierdo.
- A medida que mejores tu precisión y control, aleja gradualmente el balón de la portería.
Una vez que te habitúes a estos pases y tiros, aprende otros más avanzados o incorpora elementos nuevos, como regates u obstáculos.
¿Qué tacos se necesitan para jugar futbol?
Conocer la técnica correcta para cada uno de los tres disparos fundamentales es esencial, pero sin un calzado que te proporcione tracción y estabilidad, tu capacidad para progresar y mejorar tus disparos podría verse limitada. Nike ofrece distintas opciones de tacos para adaptarse a tus necesidades y a tu estilo de juego.
- Los Nike Mercurial proporcionan velocidad y potencia, además de contar con una estructura ligera. Los Nike Mercurial Vapor 17 son los tacos de futbol más ligeros de Nike, con tecnología de placa FlyLite para reducir el peso, pero seguir ofreciendo un ajuste similar al de un calcetín, y tachones con diseño de chevrón en la suela para conseguir tracción en los cambios repentinos de dirección en espacios reducidos. Los Nike Mercurial Superfly 11 están diseñadas para los sprints a la máxima velocidad y cuentan con una cámara Air Zoom para un potente retorno de energía. La parte superior Flyweave Ultra mantiene el pie seguro y los tachones con diseño de chevrón permiten una aceleración explosiva en espacios abiertos.
- Los Nike Tiempo se centran en el toque. Para los atletas que buscan una sensación de contacto cercano entre el pie y el balón, los Nike Tiempo Maestro, que cuentan con un suave TECHLEATHER, son una excelente opción. Los jugadores conocidos por sus regates creativos y su control del balón disfrutan de las ventajas de estos tacos.
- Los Nike Phantom son para los jugadores que disfrutan del arte de la precisión. Los Nike Phantom 6, disponibles en las versiones de perfil alto y bajo, incluyen una adherencia especial en la parte superior, lo que ayuda a los jugadores a mantener el control al disparar, pasar y regatear. También incluyen una placa Cyclone 360 para realizar recortes rápidos.
Con la capacidad de pivotar rápidamente para hacer un pase corto, obtener tracción para los tiros con efecto y generar potencia para un tiro a puerta, puedes tener más confianza en cualquier disparo que elijas.
Preguntas frecuentes
¿Qué parte del pie se utiliza para golpear un balón de futbol?
La mejor parte del pie para chutar un balón depende del objetivo de ese chute en particular. Para conseguir potencia y distancia, es mejor usar la parte superior del pie. Para pases cortos, se recomienda la parte interior del pie.
¿Cómo se golpea un balón de futbol con más fuerza?
Bloquear el tobillo y apuntar los dedos de los pies hacia abajo puede ayudarte a maximizar la potencia de una patada. Además, cuando sea posible, realiza un movimiento hacia atrás de la pierna y sigue el movimiento hasta el final, sobre todo si quieres que el balón recorra una distancia mayor.
¿Cómo se golpea un balón de futbol con el pie menos hábil?
Ser capaz de chutar con cualquiera de los dos pies te permitirá rendir mejor en el campo y tendrás más adaptabilidad, por lo que merece la pena dedicar tiempo a practicar con el pie no dominante. Esfuérzate por hacer más ejercicios con ese pie y bloquea el tobillo mientras golpeas el balón para generar más potencia.
¿Cómo puedo mejorar más rápidamente en los disparos de futbol?
Practicar los tiros por tu cuenta (o con un compañero) es genial; pero, para mejorar, es esencial usarlos en un partido. Una buena opción es buscar asociaciones de futbol de tu área, ya sea en un centro comunitario local, un club de futbol o una liga de futbol sala o futbol al aire libre. Lo ideal es practicar con tu equipo un par de veces a la semana y jugar un partido cada fin de semana durante un período de entre 12 y 14 semanas.