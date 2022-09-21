Cómo practicar skateboarding para principiantes

Cómo comenzar a practicar skateboarding de adulto
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Domina este desafiante (y divertido) deporte con estos consejos básicos de un maestro de skateboarding.
El skateboarding es un deporte que requiere habilidad, coordinación y equilibrio. Pero también es increíblemente divertido y emocionante, y vale la pena aprenderlo, incluso en la adultez, afirmó Joe Eberling, fundador de The U.S. Skateboard Education Association y maestro de skateboarding certificado por la USSEA.
Explicó que tiene una curva de aprendizaje similar a la de cualquier otro deporte. "La edad no es un impedimento. Las habilidades físicas que se usan para practicar skateboarding (permanecer erguido, el equilibrio y empujar contra el suelo) son las mismas habilidades que se usan en deportes como el patinaje sobre hielo y el patinaje sobre ruedas, los cuales aprenden los adultos de todas las edades".
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Eberling comentó que si bien contar con la experiencia de un entrenador certificado o un profesional del skateboarding es la mejor opción para alguien que comienza a aprender a practicar skateboarding correctamente, los atletas también pueden aprender los conceptos básicos por su cuenta, siempre que tengan el equipo adecuado y puedan practicar skateboarding de manera legal en el espacio asignado. (Es importante tener en cuenta que algunos estados prohíben practicar skateboarding en ciertas áreas, así que consulta las leyes de tu estado antes de practicarlo).
Y aunque puede que aún no estés por los aires en una patineta, es importante equiparte con el equipo de protección adecuado antes de comenzar. Esto incluye un casco, rodilleras y coderas, y muñequeras o almohadillas. Continúa leyendo para aprender sobre cómo comenzar y el mejor equipo para comprar para aprender a practicar skateboarding.
Cómo andar en patineta: cuatro movimientos básicos que dominar
Si pasear por un parque de skateboarding parece intimidante, considera comenzar primero en un patio con algún tipo de superficie de goma (con un poco de pasto cerca), comentó Eberling. Explicó que las personas que comienzan pueden empezar a moverse en el pasto y luego pasar a la superficie de goma del patio.
"La superficie de goma está nivelada y es lenta, por lo que la tabla no se te irá y te dolerá menos que el cemento cuando te caigas" agregó.
Eberling señaló que una vez que hayas dominado los conceptos básicos en la tabla (empujar, rodar, detenerte y bajarte) en la superficie de goma, puedes pasar a una superficie de cemento o asfalto. (Así que, lo ideal sería elegir un patio con los tres tipos de superficie).
1.Domina subir y bajar de la tabla
Antes de comenzar a moverte, Eberling indicó que es importante aprender cómo subirte y bajarte de la patineta. Y trata de no desanimarte: es posible que debas dedicar la mitad o toda una sesión (o varias) a los aspectos básicos. Dirígete al pasto para este tutorial:
- Pie delantero sobre la tabla: coloca un pie en la parte delantera de la tabla, cubriendo dos de los tornillos y dejando los otros dos visibles. Eberling señaló que este es "tu punto óptimo" para encontrar el equilibrio. Después, dobla las rodillas y levanta el pie opuesto unos 2.5 cm del suelo. El pie debe de estar paralelo a la tabla. Vuelve a poner el pie sobre el suelo. "Practica este movimiento hasta que te sientas con confianza", agregó Eberling. "Ve cuánto tiempo puedes mantener el equilibrio sobre la tabla con ese pie (delantero)".
- Pie trasero sobre la tabla: una vez que sientas confianza de mantener el equilibrio con el pie delantero, es el momento de hacerlo con el pie trasero. Mientras mantienes el equilibrio sobre el pie delantero, coloca el otro pie en la parte posterior de la tabla, o ligeramente detrás de los "ejes" (las piezas en forma de T que se montan en la parte inferior de la patineta). A medida que el pie delantero apunta hacia delante, el pie trasero de manera natural girará hacia los lados. Descansa el pie trasero sobre la tabla durante algunos segundos, manteniendo la mayor parte del peso en el pie delantero. A continuación, levanta lentamente el pie trasero y vuelve a colocarlo en el suelo.
- Aprende a pivotar: en este punto, el pie trasero debe girarse hacia un lado sobre la tabla. Entonces, el pie delantero debe asumir una posición similar. Levanta ligeramente el talón del pie delantero, luego gira el pie (manteniéndolo en contacto con la tabla) hasta que esté de costado y paralelo al otro pie. "Sentirás como si estuvieras haciendo fricción con el metatarso del pie sobre la cinta de agarre", comentó Eberling.
Eberling dijo que pivotar puede ser un movimiento difícil de aprender, pero como es la base de todos los movimientos de skateboarding, es importante dedicar una buena cantidad de tiempo a practicarlo. "Es probable que te caigas en el pasto en el proceso", agregó.
2.Experimenta con diferentes pies al frente
"Al igual que con la lateralidad en la escritura y el tenis, existe la lateralidad en los pies al andar en patineta", señaló Eberling. "La mejor manera de averiguar qué pie prefieres es probar los movimientos (descritos en el paso uno) con ambos pies. Eventualmente, usarás uno de manera automática".
Eberling señaló que en la cultura del skateboarding, practicar con el pie izquierdo adelante se llama "regular" y practicar con el pie derecho adelante se llama "goofy".
3.Aprende a empujar y rodar
Para comenzar a moverte (es decir, empujar con el pie trasero para impulsarte hacia delante mientras mantienes el pie delantero sobre la tabla), puedes quedarte sobre el pasto o una superficie de goma. Te contamos cómo comenzar:
- Pisa la tabla con la punta del pie delantero apuntando hacia delante, cubriendo dos de los tornillos y dejando los otros dos visibles. El pie trasero debe permanecer en el suelo por ahora.
- Con una ligera flexión de rodillas, coloca el peso en el metatarso del pie trasero, empuja contra el suelo hasta que la tabla comience a rodar hacia delante. Arrastra el pie trasero en el suelo hasta que la tabla se detenga.
- Repite los pasos uno y dos, pero esta vez pivota el pie delantero cuando te deslices hacia delante para que ambos pies estén mirando hacia los lados y paralelos entre sí. Cuando todo esté listo para parar, deja de pivotar el pie trasero (de modo que quedes hacia delante) y arrástralo por el suelo.
"Después de algunos intentos, eventualmente deberías poder poner el pie trasero sobre la tabla, pivotar y rodar hacia delante sin empujar", comentó Eberling.
4.Conquista el carve turning
Carve turning es el proceso de girar la tabla e inclinarla para que los ejes pivoten y giren la tabla, según Eberling. Deberás practicar esto en un espacio abierto y plano (como una cancha de tenis o básquetbol) donde puedas acumular velocidad antes de inclinarte o girar para cambiar de dirección Te contamos cómo hacerlo:
- Después de subirte a la patineta, pivota el pie delantero para que ambos pies estén de lado y paralelos entre sí en la patineta. Después de deslizarte durante unos segundos, pon énfasis o peso en los dedos de los pies para hacer que la tabla gire "hacia atrás" o en el sentido de las manecillas del reloj.
- Con una postura de pie y las rodillas dobladas de manera similar, coloca el peso principalmente en los talones para ayudar a que la tabla gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj o "de frente".
- Continúa alternando el énfasis del peso en los talones o los dedos, manteniendo las rodillas dobladas y poniendo atención en los músculos del tronco para mantener el equilibrio. La tabla debería seguir un patrón suave en forma de S al avanzar.
- Para detenerte, levanta el pie trasero y arrástralo suavemente en el suelo.
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Cinco productos esenciales de equipo que toda persona que comienza a practicar skateboarding necesita
Para su primera sesión de skateboarding, las personas skaters necesitarán cinco cosas: una patineta, un casco, muñequeras, rodilleras y coderas, señaló Eberling. Más información a continuación.
- La tabla de skateboarding: si bien puede que las personas que comienzan aprendan a andar sobre una tabla estándar tipo "popsicle stick" (palito de madera) de 76 cm con ruedas pequeñas y duras, su mejor opción es un "cruiser" (crucero) o una "tabla larga", que mide entre 81 cm y 91 cm de longitud y tiene ruedas de 60 a 70 milímetros de diámetro, señaló Eberling. Esto se debe a que la plataforma más larga proporcionará más estabilidad, y es menos probable que las ruedas grandes y blandas se detengan repentinamente cuando ruedan sobre pequeñas grietas en el pavimento o pedazos de gravilla. Eberling añadió que es común que las tiendas de patinetas quieran vender tablas tipo "popsicle stick" (palito de madera) a los skaters, ya que son populares para hacer trucos, pero una tabla más larga será la mejor opción para los principiantes.
- Casco: "Escoge un casco hecho para deportes extremos", comentó Eberling. "Los cascos de bicicleta de alto flujo de aire no ofrecerán protección para la parte posterior de la cabeza y no deben usarse (para practicar skateboarding)". Señaló que la USSEA a menudo recomienda modelos con tecnología MIPS (sistema de protección contra impactos multidireccionales). Si bien no hay estudios específicos sobre practicar skateboarding con cascos que usan tecnología MIPS, otros estudios que la estudiaron en cascos de bicicleta descubrieron que la tecnología MIPS podría absorber el impacto de manera más efectiva y proteger mejor la cabeza que otros tipos de cascos.
- Rodilleras y coderas: para estos dos equipos de protección, Eberling señaló que es importante buscar copas de plástico que protejan las articulaciones de la rodilla y el codo. Las almohadillas en sí deben quedar bien ajustadas (pero no demasiado apretadas como para restringir el movimiento), y las copas deben ser bastante grandes. "Busca (almohadillas) más grandes y robustas diseñadas para proteger al skater durante una caída", sugirió.
- Muñequeras: "Cuando te caigas, vas a extender las manos instintivamente", dijo Eberling, y agregó que las muñequeras pueden proporcionar una capa protectora para garantizar que las palmas de las manos no se raspen. Eberling recomendó el tipo que contiene una copa de plástico similar a las rodilleras y coderas para cualquier colisión fuerte con la mano o la muñeca.
Texto: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada por la A.C.E.