Cómo practicar skateboarding para principiantes

El skateboarding es un deporte que requiere habilidad, coordinación y equilibrio. Pero también es increíblemente divertido y emocionante, y vale la pena aprenderlo, incluso en la adultez, afirmó Joe Eberling, fundador de The U.S. Skateboard Education Association y maestro de skateboarding certificado por la USSEA.

Explicó que tiene una curva de aprendizaje similar a la de cualquier otro deporte. "La edad no es un impedimento. Las habilidades físicas que se usan para practicar skateboarding (permanecer erguido, el equilibrio y empujar contra el suelo) son las mismas habilidades que se usan en deportes como el patinaje sobre hielo y el patinaje sobre ruedas, los cuales aprenden los adultos de todas las edades".

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Eberling comentó que si bien contar con la experiencia de un entrenador certificado o un profesional del skateboarding es la mejor opción para alguien que comienza a aprender a practicar skateboarding correctamente, los atletas también pueden aprender los conceptos básicos por su cuenta, siempre que tengan el equipo adecuado y puedan practicar skateboarding de manera legal en el espacio asignado. (Es importante tener en cuenta que algunos estados prohíben practicar skateboarding en ciertas áreas, así que consulta las leyes de tu estado antes de practicarlo).

Y aunque puede que aún no estés por los aires en una patineta, es importante equiparte con el equipo de protección adecuado antes de comenzar. Esto incluye un casco, rodilleras y coderas, y muñequeras o almohadillas. Continúa leyendo para aprender sobre cómo comenzar y el mejor equipo para comprar para aprender a practicar skateboarding.