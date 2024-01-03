¿Deberías entrenar cuando sientes dolor?

Si es normal sentir dolor después de un gran entrenamiento, ¿cómo puedes diferenciar entre el dolor estándar y una lesión más importante? Ten en cuenta que, si sigues sintiendo dolor después de una sesión de recuperación o cross-training (como una ligera rodada en bicicleta) eso podría estar indicando que necesitas un día de descanso. Existen algunas señales comunes de que estás experimentando un dolor muscular estándar y no lesiones. Algunas de estas señales incluyen dolor que se disipa luego de 72 horas y ausencia de dolor cuando el músculo está en descanso.

Uno de los principales indicios de estar padeciendo un DOMS y no algo más serio es si la aparición del dolor muscular es tardía. Si el dolor se siente en los días posteriores a un entrenamiento, casi con seguridad puedes inclinarte por un episodio de DOMS.

"Puedes tener la seguridad si experimentas un inicio tardío del dolor", dijo DiSarro. "Esta molestia puede aparecer entre las 24 y 72 horas, [incluso] después de no haber sentido ningún dolor durante 12 o 24 horas posteriores al entrenamiento".

Sin embargo, si tienes dudas respecto a la incomodidad que sientes, siempre es mejor actuar con precaución y tomar un día de descanso o consultar a un médico u otro profesional del área con licencia.

Si decides ir al gimnasio cuando todavía sientes cierta incomodidad, considera trabajar con un fisioterapeuta o entrenador certificado (algunos miembros del personal de los gimnasios pueden ofrecer consejos sin que tengas que reservar una sesión completa) para enfocarte en varios grupos musculares que puedan tener un menor impacto de DOMS. Incluso, un profesional puede guiarte para realizar estiramientos ligeros y movimientos de peso corporal.



No te sorprendas si sientes dolor en zonas que no trabajaste durante el entrenamiento. Steele comentó que puedes notar que el tronco o los glúteos también están adoloridos, incluso si el entrenamiento se centró en las piernas. Si la molestia está acompañada de un dolor agudo o punzante (ya sea durante o después del ejercicio), Steele señaló que esto puede ser la indicación de que está sucediendo algo más que el simple DOMS.



Si bien algo de ruido es común con el dolor muscular, sentir una incomodidad aguda cuando estás descansando puede ser una señal para consultar al médico. El dolor normal después del ejercicio se siente cuando realizas movimientos excéntricos que afectan a los músculos fatigados, como el dolor en el cuádriceps cuando vas a sentarte.

"Algunas señales [anormales] de molestia pueden ser el dolor en reposo, o bien cuando no utilizamos nuestros músculos o les pedimos que se contraigan", afirmó Steele.

Ten en cuenta que también se pueden sentir dolores leves en lesiones de hueso, no solo dolor muscular. Asegúrate de hablar con tu doctor o médico deportivo sobre cualquier incomodidad que sientas.