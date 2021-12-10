Tres formas de vivir una vida más feliz según los psicólogos

Cómo funciona: comer e ir de compras es divertido, pero hacer una actividad que te llame la atención y te comprometa es mucho más gratificante. El compromiso es esa sensación de absoluta inmersión en algo, como cuando te concentras en una carrera larga, te pierdes en un libro interesantísimo, o caes en la profundidad de la concentración del yoga. Si alguien preguntara cómo te sientes, no necesariamente responderías que feliz, pero es muy probable que te sientas en paz, dice la psicóloga clínica Carla Marie Manly, PhD, autora de La alegría del miedo. Te encuentras en un estado de fluidez en el que tu cerebro deja de hablar porque estás al 100 por ciento en concentración.

Pruébalo: es posible que puedas identificar esos momentos en el día o la semana en los que tu inmersión en algo sea completa (y lo disfrutes, así que probablemente no sea una llamada por Zoom). Pero si lo que solías hacer antes de que la vida se volviera una locura se perdió por el camino o simplemente ya no te interesa, es momento de volver a empezar de cero. "Tan pronto como digas que quieres más [cuando estés en medio de una actividad], significa que te atrapó", dice Manly.

Comienza por hacer una lluvia de ideas de actividades que aporten a tu fortaleza. "Cuanto mayor compromiso sientas, más pasión e interés experimentarás", dice Manly. Si eres el tipo de persona que ama aprender, intenta elegir un nuevo deporte. ¿Tienes una jungla que crece en tu sala? Únete a una comunidad de jardinería y obtén tu propia parcela para cultivar vegetales. ¿No puedes evitar sacar una fotografía cada vez que ves algo hermoso? Visita museos locales o inscríbete en un curso de fotografía.

Si todavía te cuesta encontrar lo tuyo, un orientador también puede ayudarte. Pregúntale a tu pareja o amistad en qué momentos te vio sentir un compromiso real o estar verdaderamente feliz, recomienda Green. O comienza un diario: cada día escribe tres momentos en los que te hayas sentido en un estado de atención y energía concentrada, en que hayas vivido algo significativo o en que hayas hecho algo muy bien. Luego reflexiona por qué. Una investigación demuestra que esta actividad por sí sola puede aumentar tu felicidad y, con el tiempo, podrá darte una pista de lo que realmente te interesa.