3 cambios de mentalidad para superar un estancamiento en el entrenamiento

Si estás intentando lograr tu mejor tiempo en 5 km o estar en la parte superior de una tabla de posiciones, enfocarte en cómo se siente tu cuerpo puede ayudarte a obtener un mejor rendimiento, dice Waite. Muchas veces, los atletas tienen la idea equivocada de que les está costando respirar y entran en un estado de pánico, explica Waite. Pero si lograran controlar su estado mental y pensar en lo bien que está funcionando y sintiéndose todo su cuerpo, se darían cuenta de que de hecho la falta de oxígeno no es real y seguirían adelante. "Al conectarte, generalmente puedes darte cuenta de que estás bien y que esas llamadas de atención de fatiga siempre llegan bastante antes de lo necesario", dice Waite.



En otras palabras, muchos de nosotros dejamos que nuestro cuerpo tome el control de nuestra mente, y no a la inversa, dice Waite. "Los grandes atletas aprendieron a pensar en cómo están funcionando desde el punto de vista fisiológico y se dicen: 'Estoy bien, así que voy a ignorar estas alarmas por un kilómetro o algunos más'". Comienza a escuchar el sonido de tu patrón de pisada, la cadencia de tu respiración, el latido de tu corazón o la fluidez de tus pasos, dice Waite, y aprende a confiar en que estás bien y que seguramente puedas esforzarte un poco más.



De igual manera, conectarte de manera activa con tu cuerpo mientras avanzas en un circuito de fuerza te puede ayudar a obtener mejores resultados de entrenamiento, y del siguiente y así sucesivamente. Cuando te concentras en los músculos que estás contrayendo durante el ejercicio (el principio mente-músculo), podrás entrenarlo de manera más eficiente, dice Lars L. Andersen, PhD, profesor en el Centro Nacional de Investigaciones para el Entorno de Trabajo en Copenhague. En un estudio que dirigió Andersen se descubrió que enfocarse en los pectorales cuando haces un press de banca puede aumentar la actividad del músculo, ya que la atención mental impulsa la conexión neuromuscular. (Cuanto mayor sea la actividad muscular en cada repetición, mayor será el aumento de fuerza posterior). Piensa en el "torso" durante una plancha, en los "glúteos" durante un levantamiento de peso muerto, en los "dorsales" durante un remo vertical, etc. para sacar lo mejor de cada músculo en cada repetición.



Existe una excepción: esta técnica puede ser contraproducente si entrenas a intensidades muy altas (pensar en una repetición como máximo), ya que concentrarte en los músculos que están bajo tal tensión puede hacer que sientas una cierta sobreexigencia. En ese caso, podrías probar la siguiente técnica.