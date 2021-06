3 cambios de mentalidad para superar un estancamiento en el entrenamiento

02. Distracción pasiva: para los entrenamientos que conoces bien, pero que igual te plantean un desafío, o para los que te están costando y necesitas un pequeño impulso.



Darle a tu cerebro una pequeña distracción, generalmente mediante la música, puede ser un boleto a una sesión más disfrutable y eficiente. La música adecuada no solo puede fomentar la motivación, gracias a las letras y el ritmo estimulantes, sino que también puede fortalecer las señales del cerebro que le indican a tus músculos que se activen, dice Marcelo Bigliassi, Phd, profesor adjunto de Psicofisiología en la Florida International University de Miami, que descubrió esto en un estudio que publicó su equipo en la revista "Physiology & Behavior". ¿El motivo? Dirigir la atención hacia afuera puede ayudar a proteger al cerebro de los efectos cambiantes en el rendimiento por la fatiga.



Ya sea que estés corriendo, montando en bicicleta, levantando peso o en una clase de HIIT, la música "adecuada" es la que más te guste, dice Bigliassi. Prueba diferentes géneros para descubrir qué funciona para ti; puedes pensar que eres del tipo del hip-hop y luego descubrir que el grunge de los 90 es lo que te motiva. Cuanto mayor sea la intensidad de tu entrenamiento, mejor te funcionarán las canciones que tengan fuertes declaraciones líricas, o letras que te recuerden la fuerza y poder dominante, agrega Bigliassi, porque tienen mayor probabilidad de generar más energía para el entrenamiento y aumentar la actividad muscular cuando más lo necesites.



Nota: Si solo buscas distraerte y acelerar el paso del tiempo durante, por ejemplo, una caminata al aire libre o un entrenamiento duro en una máquina de cardio, también puede funcionar escuchar un audiolibro o un podcast.





03. Desconexión activa: para las sesiones de entrenamiento realmente duras que continuamente intentas mejorar.



Los entrenamientos físicamente agotadores, como correr en un sendero intenso, pueden vaciar rápidamente tu reserva mental, y provocar que desaceleres o te detengas por completo, dice Waite. Por eso, a veces necesitas una distracción legítima y absoluta para desconectarte del trabajo duro.



De hecho, en otro de los estudios de Andersen, descubrió que las distracciones mentales, en este caso una tarea de matemáticas, puede mantener a raya la fatiga durante un ejercicio de resistencia del torso realizado por pacientes con dolor de espalda. Ese es solo un ejemplo (superespecífico) de cómo utilizar todo tu cerebro en algo diferente al entrenamiento saca el foco de atención de lo que está haciendo tu cuerpo para que pueda seguir adelante sin la vocecita en tu cabeza que te dice que ya no puedes.



La técnica de desconexión funciona mejor en casos de desafíos que haz repetido tanto como para conocer qué esperar, de lo contrario podrías lesionarte. Pero existe otro motivo: "Cuando estás haciendo el mismo circuito o entrenamiento en el mismo entorno, cada vez que levantas la mirada, sabes exactamente dónde apareció el monstruo del dolor en tu espalda la última vez", dice Waite. "Piensas: 'Estoy llegando a esa subida realmente dura', o 'Este terreno es realmente difícil', o 'Esta área es donde el sol pega duro'". Esa anticipación negativa puede generar efectos fisiológicos. "Normalmente, tensas los hombros, acortas las respiraciones y la frecuencia cardíaca aumenta automáticamente", explica Waite. En otras palabras, pierdes energía antes de llegar a la parte "difícil".



Entonces, ¿cuál sería tu mejor jugada? La próxima vez que intentes lograr un récord personal en un área segura y que fracases en el intento (o sea, no en el borde de la carretera), considera realizar una llamada a un familiar o amigo en la que la conversación fluya sobre algo realmente interesante o complejo; o juega juegos mentales mientras te esfuerzas, como contar cuántas personas vestidas de azul te cruzas en tu camino de running; o charla con tu compañero de entrenamiento mientras corres. "Esto sacará tu mente de la incomodidad", dice Waite y, especialmente si estás teniendo una conversación positiva, "tendrás mayor propensión a mantener un estado relajado y de mente abierta, realizar respiraciones profundas y utilizar todo el oxígeno del aire en lugar de limitarte inconscientemente".



Si no encuentras otra opción, tendrás la excusa perfecta para llamar a tu padre.