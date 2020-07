Cómo la constancia te hace mejorar en el deporte

Cómo simplemente hacerlo

Ser constante puede parecer algo más fácil de decir que de hacer. Pero no tiene que ser así. "Una de las trampas cuando se trata de desarrollar la constancia es el pensamiento de todo o nada", comenta la doctora Nicole Gabana, directora de psicología del deporte en la University of Massachusetts Amherst. Ya sabes, el "no tengo las mancuernas pesadas necesarias para este entrenamiento, así que no puedo hacerlo", o la lógica de "No tengo 45 minutos completos, así que no voy a correr". "Pero hacer algo siempre es mejor que no hacer nada", comenta Gabana. Si algunos de esos entrenamientos no son los mejores, ¿a quién le importa? En vez de insistir en lo que no hiciste o lo que pudiste haber hecho mejor, festeja todo la que sí hiciste. Porque hacer los ejercicios cuando no tenías ganas puede ayudarte a superar la siguiente vez que estés pensando en saltarte una sesión.



Al final del día, todo se reduce a esto: solo haz lo que puedas con lo que tengas. Eso es suficiente para mantenerte en un camino de mejor cuidado, más saludable y feliz.