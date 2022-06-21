¿El yoga puede contar como un entrenamiento de fuerza?

El yoga puede beneficiar tanto la fuerza muscular (tu capacidad para, por ejemplo, hacer una sentadilla con mucho peso en la espalda) como la resistencia (tu capacidad para hacer muchas sentadillas seguidas), según el doctor John Porcari, director del Programa de fisiología del ejercicio clínico en la Universidad de Wisconsin-La Crosse. En un pequeño estudio dirigido por Porcari y publicado en la revista del American Council on Exercise, las mujeres que hicieron Hatha yoga tres veces a la semana pudieron realizar un promedio de seis flexiones más y 14 abdominales más después de ocho semanas en comparación con aquellas que no hicieron yoga. Puede que no parezca mucho, pero teniendo en cuenta que no hicieron otro entrenamiento de resistencia, la mejora es legítima.



Otro estudio descubrió que el yoga puede ser tan efectivo como usar pesos ligeros libres y bandas de resistencia para mejorar la fuerza. "Las posturas y las transiciones de yoga imitan los ejercicios de peso corporal diseñados para aumentar la fuerza, y sostener posturas es una forma de entrenamiento isométrico, donde fortaleces los músculos en uso al aumentar su tiempo bajo tensión", explica la autora del estudio, la doctora Neha Gothe, directora del Exercise Psychology Lab en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.



Tomemos el ejemplo de la posición de plancha, que es un ejercicio de entrenamiento de fuerza para desarrollar los músculos del hombro, el pecho y el torso. "La transición común del yoga de la plancha alta a la plancha baja [chaturanga], trabaja tus hombros, pecho y tríceps", dice Porcari. También menciona que además hay ejercicios de abdominales, como la postura del bote, y las sentadillas de yoga y las posturas de la diosa y el guerrero para involucrar a tus cuádriceps y glúteos.



Pero el yoga te llevará solo hasta cierto punto cuando se trate de mayores ganancias de fuerza. Principalmente porque incluso si agregas dificultad continuamente (más sobre cómo hacer eso a continuación), en algún momento te toparás con las posturas más avanzadas.



Dicho esto, los estudios muestran que el yoga puede mejorar el equilibrio, la flexibilidad y la movilidad, todo lo cual puede llevar más allá tus objetivos de condición física. Por lo tanto, incluso si trabajas con peso de forma regular, podrías beneficiarte de algunas posturas de perro boca abajo.