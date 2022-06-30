Cómo aumentar tu confianza en ti mismo

Parece que algunas personas (atletas profesionales, supermodelos o tu hermana mayor) nacen con el gen de la confianza, ¿verdad? Pues no exactamente.

"La confianza viene de las experiencias relacionadas con exponerse y descubrir que a veces las cosas salen bien", dice la doctora Jessica M. Goodnight, psicóloga clínica licenciada en Atlanta y especializada en ansiedad. "Inevitablemente, al hacer esto, también experimentarás el fracaso. Si eres fuerte y te recuperas del fracaso, también podrás usarlo como una oportunidad para reforzar tu confianza".

Mejorarás más una habilidad si eres constante (por ejemplo, un nuevo entrenamiento o deporte) en lugar de acertar un par de veces. "Y la seguridad ayuda a ser más persistente", dice Goodnight. Es la historia del huevo y la gallina.

No obstante, dar el primer paso puede asustar. Estas estrategias te ayudarán a darle un impulso a tu confianza y comenzar a crear esa profunda e inquebrantable seguridad en ti que te acerque más a tus objetivos.