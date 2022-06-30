Cómo aumentar tu confianza en ti mismo

Persigue tus objetivos con más confianza
Asesoramiento
Una actitud de "yo puedo" puede llevarte del punto A al B (y hasta al Z). Fortalece la tuya con estos pasos respaldados por expertos.
- La confianza puede ser la pieza que te falta para obtener un progreso real respecto a tus objetivos.
- Con el enfoque adecuado, puedes crear confianza a partir de las victorias y las "derrotas".
- Las investigaciones sugieren que vestirse de forma adecuada puede ayudarte a tener una mentalidad más positiva. ¿Quién no quiere un equipo nuevo?
Esto es lo que debes saber...
Parece que algunas personas (atletas profesionales, supermodelos o tu hermana mayor) nacen con el gen de la confianza, ¿verdad? Pues no exactamente.
"La confianza viene de las experiencias relacionadas con exponerse y descubrir que a veces las cosas salen bien", dice la doctora Jessica M. Goodnight, psicóloga clínica licenciada en Atlanta y especializada en ansiedad. "Inevitablemente, al hacer esto, también experimentarás el fracaso. Si eres fuerte y te recuperas del fracaso, también podrás usarlo como una oportunidad para reforzar tu confianza".
Mejorarás más una habilidad si eres constante (por ejemplo, un nuevo entrenamiento o deporte) en lugar de acertar un par de veces. "Y la seguridad ayuda a ser más persistente", dice Goodnight. Es la historia del huevo y la gallina.
No obstante, dar el primer paso puede asustar. Estas estrategias te ayudarán a darle un impulso a tu confianza y comenzar a crear esa profunda e inquebrantable seguridad en ti que te acerque más a tus objetivos.
1. Cree hasta que lo consigas.
Según una revisión de 55 estudios, puedes sentirte más fuerte y capaz, y con menos miedo, simplemente al adoptar una postura de poder, es decir, si pones los hombros hacia atrás, sacas ligeramente el pecho, levantas el mentón y estableces contacto visual. "Encorvarse o doblar la espalda suele limitar nuestra respiración y puede hacer que nos sintamos sin energías o insignificantes. Esto, psicológicamente, refleja inferioridad", afirma Kelley Kitley, trabajadora social clínica licenciada y psicoterapeuta en Chicago, especializada en la ansiedad y la depresión.
Vestirte de forma adecuada también puede empoderarte. "Pregúntate: 'Si ya tuviera confianza en mí, ¿qué me pondría?'" afirma Goodnight. Esto podría suponer invertir en algún atuendo que te guste antes de conseguir un trabajo o en un mejor equipo de entrenamiento cuando todavía estás empezando con las pesas. Algunas investigaciones sugieren que la vestimenta adecuada puede ayudarte a que te veas de forma más positiva y, de acuerdo con Kitley, eso puede aportarte los beneficios mentales necesarios para triunfar.
2. Arriésgate.
"La confianza se desarrolla asumiendo riesgos", dice Kitley. Cuando sales de tu zona de confort y te das cuenta de que en realidad es gratificante, desarrollas más seguridad en ti mismo y la puedes aplicar a casi todo, explica.
Una forma sencilla de empezar a arriesgarse de a poco es entablar una conversación con algún desconocido. Es una apuesta pequeña porque en el peor de los casos te mirarán como si fueras raro, pero aun así requiere un poco de vulnerabilidad para obtener el gran beneficio de ganar confianza al conectar con alguien. Kitley y Goodnight recomiendan hacer un cumplido sencillo y real a esa persona que ves todos los días en el gimnasio o en el ascensor. "Tu señal para hacer el cumplido es que la persona establezca contacto visual contigo o sonría", dice Goodnight.
3. Escribe en papel.
Recuerda lo genial que eres escribiendo algunos logros que hayas conseguido en el pasado, literal o figurativamente. "Es una prueba de que ya has hecho cosas difíciles y puedes utilizarla para crear una base sobre la que construir", dice Kitley. Guarda la lista en un lugar donde puedas verla seguido, como en el espejo del baño o junto a la cafetera, o ponla de fondo en la pantalla de bloqueo de tu teléfono.
Anota también las victorias que consigas en tiempo real. Cada semana, agrega una o dos cosas que hayas hecho realmente bien, sobre todo en los momentos difíciles, como sacar adelante de forma excelente un proyecto durante la semana de exámenes finales o terminar un entrenamiento HIIT después de haber dormido mal. Kitley explica que ver crecer la lista es una forma tangible de hacer un seguimiento de tus éxitos y mostrarte que estás progresando. Te recordará que, incluso cuando fracases, puedes continuar.
"Ver la prueba de que tu confianza va creciendo te demuestra que confías en ti más de lo que crees. Esto te ayuda a sentir orgullo y motivación para asumir más riesgos, salir para siempre de tu zona de confort y establecer objetivos aún más difíciles", afirma Kitley. Y, por supuesto, alcanzar cada uno de ellos.
Texto: Marygrace Taylor
Ilustraciones: Davide Bonazzi
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